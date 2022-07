E se “Non l’ho mai fatto” fosse solo “Ms Marvel” senza superpoteri?

Una ragazza bruna, un’adolescente al liceo, è estremamente nerd e ama i ragazzi. Chi ti viene in mente quando leggi questo? Se hai pensato a Devi Vishwakumar da Io non ho mai, è la risposta giusta. Ora, aggiungiamo solo un’altra cosa alla descrizione di Devi di Devi. Diciamo che ha dei superpoteri. Ora, a chi hai pensato? Giusto, signora Marvel è. Il personaggio di Devi è interpretato dall’attrice canadese Maitreyi Ramakrishnan e Miss Marvel è interpretata da Iman Vellani, anch’egli canadese. Queste ragazze marroni dal Canada stanno scuotendo Hollywood con il loro fantastico lavoro. A parte questo, questi due vanno molto d’accordo e sono grandi amici nella vita reale.

Ma pensi che ci possa essere qualcosa in comune tra i personaggi che interpretano, proprio come le somiglianze tra queste ragazze nella vita reale?

LEGGI ANCHE: Quando Shawarma ha aperto la strada a una bella amicizia per ‘Ms. La star della Marvel Iman Vellani e Maitreiyi Ramakrishnan di Never Have I Ever

La vita di Devi in ​​breve

Devi Vishwakumar è stata una tosta sin dalla prima stagione dello show. Dato che era una grande nerd, lottava costantemente per rimuovere l’etichetta di “ONU” (unfuckable nerd). La prima stagione dello show ci parla delle lotte di Devi per trovare un ragazzo e diventare cool. E nella seconda stagione, quando finalmente riceve una proposta per uscire con TWO BOYS, fa un pasticcio con due tempi.

Insieme a questo, sta lottando con i problemi di salute mentale che ha avuto dopo che suo padre è morto improvvisamente. Comunque, non è questo il punto. Il punto è, è Devi Signora Marvel senza corrente?

LEGGI ANCHE: “Ho bisogno di smettere di mandare messaggi…”: Maitreyi Ramakrishnan condivide pensieri esilaranti per la doccia prima dell’annuncio della data della seconda stagione di Never Have I Ever

‘Non abbiamo mai [I] Mai pensato alle somiglianze tra Devi e Kamala

Basta immaginare Signorina Marvel senza alcun superpotere. Cosa vedi? Una ragazza bruna di 16 anni di origine pachistana che vive a Jersey City. Allo stesso modo, Devi è un’adolescente di 15 anni di origine indiana che vive a Los Angeles. Entrambi hanno madri iperprotettive che continuano a spingerli a fare meglio. Devi non può partecipare a feste per adolescenti, e nemmeno Kamala. Ma queste ragazze lo fanno con le buone o con le cattive.

Entrambi stanno affrontando problemi nelle rispettive vite amorose. Tuttavia, c’è una differenza. Io non ho mai si concentra completamente sul dramma nella vita di Devi da adolescente, mentre Signorina Marvel si concentra maggiormente sui superpoteri di Kalmala. Quindi, la sua vita amorosa non è sotto i riflettori. Anche se entrambi sono bloccati in triangoli amorosi, quindi puoi contare su di esso.

Tuttavia, nelle stesse parole di Devi, “Conquistare i tipi di insegnanti di vecchia data è il mio superpotere”.

LEGGI ANCHE: La star di “The Office” Mindy Kaling parla di come “Non ho mai” si occupa della rappresentazione dell’essere indiano in modo univoco

Mentre riflettiamo su queste somiglianze, il trailer della terza stagione di Io non ho mai è stato rilasciato di recente.

Il trailer sembra davvero strepitoso e siamo sicuri che lo sarà anche lo spettacolo. Ma fino al rilascio, guarda le prime due stagioni di Io non ho mai.

LEGGI ANCHE: Dai creatori di “13 Reasons Why”, ecco un’altra misteriosa storia sulla morte di una donna, “Echoes” su Netflix

Il post E se “Non l’ho mai fatto” fosse solo “Ms Marvel” senza superpoteri? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.