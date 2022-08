E se Dustin Henderson di “Stranger Things” fosse inglese?

Cose più strane ha la trama e i personaggi migliori tra il branco di serie soprannaturali grazie alla trama e ai personaggi unici che hanno lasciato un’impressione duratura nella mente degli spettatori. E il nome Dustin Henderson non è estraneo ai fan di questo spettacolo straordinario, poiché adorano il loro tipico nerd ed esperto di tecnologia Dustin per il modo in cui trova possibilità nelle cose. Interpretato da Gaten Matarazzo, Dustin è uno dei personaggi principali dello spettacolo.

Grazie alla sua presenza mentale, ha aiutato la banda di Hawkins a risolvere molti misteri di Vecna. Sa tutto di D&D e ha anche scoperto il portale Upside Down. Tuttavia, la sua rara malattia genetica lo ha reso oggetto di scherno a scuola. Ma Netflix ha trovato un nuovo accento per Dustin che potrebbe risolvere tutti i suoi problemi. Continua a leggere per sapere tutto al riguardo.

Un accento britannico si adatterebbe a Dustin Henderson di Stranger Things?

Fare un flashback ad alcuni dei folli momenti di Dustin in Cose più strane, Netflix ha pubblicato un corto su YouTube. La pagina ufficiale di Sto ancora guardando Netflix ha montato le scene con una voce fuori campo britannica per i dialoghi di Dustin. Il video ha molte scene di diverse stagioni dello spettacolo. Il primo è quando cerca di vantare i poteri del suo amico telecinetico Eleven nella prima stagione.

D’altra parte, abbiamo un assaggio della sua selvaggia risposta a Steve dalla stagione 3. Nel frattempo, il video ha anche mostrato quanto sia stato arguto il personaggio dopo tutti questi anni. Eppure una cosa è cambiata: finalmente ha una ragazza carina, Suzie.

Dustin è stata la via della fama per altri personaggi

Personaggi come Steve ed Eddie hanno sempre affascinato i fan con i loro talenti. Tuttavia, questo fatto potrebbe essere trascurato dalle persone che Dustin è stato colui che ha aiutato gli altri personaggi a brillare sullo schermo. Ad esempio, Steve è diventato la sua babysitter ed entrambi sono diventati amici intimi nello show.

Inoltre, nella stagione 4 vediamo Eddie avvicinarsi a Dustin poiché vedeva lui stesso una persona più giovane nel ragazzo. Inoltre, Dustin è stato l’unico ragazzo a piangere la morte di Eddie, cosa che i fan hanno notato rapidamente.

Cosa pensi che questo nuovo accento si adatterà a Dustin? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.

