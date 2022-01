È Rebelde (2004) su Netflix?

Hai guardato il Ribelle riavviare su Netflix ancora? In caso contrario, devi andare allo streamer e trasmettere in streaming questo nuovo originale Netflix perché è ciò di cui tutti parlano. Ma se sei come noi e hai già guardato tutti e otto gli episodi, probabilmente ti senti nostalgico e vuoi tornare indietro e guardare la versione del 2004. Così è Ribelle (2004) disponibile per lo streaming su Netflix?

La versione 2004 di Ribelle è un remake della telenovela argentina del 2002 Via Ribelle. È stato creato da Cris Morena e prodotto da Televisa. La serie televisiva è andata in onda su Canal de las Estrellas dal 2004 al 2006. È stato un successo tra gli adolescenti e ha spinto le star della serie verso la celebrità con la formazione della band di successo internazionale, RBD.

Ribelle segue le vite di sei adolescenti presso la prestigiosa Elite Way School, altrimenti nota come EWS. Sebbene gli studenti provengano da background diversi e abbiano le proprie personalità distinte, la loro passione per la musica è ciò che li unisce per formare una band. Ma ovviamente ci sono forze opposte come La Logia (The Lodge), un gruppo di ragazzi ricchi che fanno del loro meglio per eliminare i ragazzi con borse di studio.

Allora, dove puoi guardare Ribelle? Puoi guardarlo sul tuo streamer preferito? Condividiamo ciò che sappiamo su dove puoi trasmettere in streaming le serie per adolescenti proprio di seguito.

Rebelde è su Netflix?

Sfortunatamente, la versione del 2004 non è su Netflix. Era su Netflix a un certo punto, ma poi è stato rimosso. Lo spettacolo non è stato su Netflix da dicembre 2019. E purtroppo, non siamo sicuri se la serie per adolescenti farà mai una ricomparsa. Ma con la popolarità del riavvio, Netflix potrebbe semplicemente riportarlo indietro.

Continua a trasmettere in streaming il riavvio su Netflix in modo che ci sia la possibilità di vedere presto la versione 2004 sulla piattaforma.

Dove puoi guardare Rebelde

Odiamo riportare altre cattive notizie, ma non c’è un posto dove puoi guardare questa classica serie per adolescenti. Ribelle al momento non è disponibile per lo streaming da nessuna parte. Quindi, per ora, dovrai continuare a guardare il riavvio.

Tuttavia, Netflix ha altri contenuti musicali sulla sua piattaforma che puoi nel frattempo ascoltare in streaming. Ma probabilmente non troverai una serie musicale o un film allo stesso livello di Ribelle, visto che questo spettacolo è classificato TV-MA.

Ti terremo aggiornato sul ritorno o meno dello show per adolescenti su Netflix.

Il Ribelle il riavvio è attualmente in streaming su Netflix. Assicurati di dare un’occhiata!