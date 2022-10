“E ‘questa una buona idea?” – Quali consigli cercano da lei gli amici di Sadie Sink e perché lo faremmo anche noi

Cose più strane Sadie Elizabeth Sink è diventata il futuro di Hollywood e dell’industria televisiva grazie alle sue enormi capacità di recitazione. In aggiunta a ciò, la star di 20 anni è diventata l’ultima moda Nova con i suoi iconici ensemble di moda. Sink è diventata una sensazione così grande che ora funge da consulente di moda non retribuito per tutti i suoi conoscenti.

In un’intervista alla rivista Elle, Sink ha evidentemente parlato di come questo sia diventato un fenomeno quotidiano ora. Le sue amiche non si stancano mai di confermare con lei che indossano i loro abiti migliori. Ecco il consiglio di Sink a tutti i suoi amici e fan, ovviamente.

Sadie Sink parla di essere un idolo della moda tra i suoi amici

Alla domanda su quale consiglio gli amici di Sink vengono da lei, la star ha risposto: “Consigli di moda forse.Ha inoltre affermato che le sue amiche si impegnano sempre a inviare una foto a Sadie prima di indossare qualsiasi cosa. Alle sue amiche”E ‘questa una buona idea?È sempre un sì o un no dalla fine di Sadie.

Secondo le sue scelte personali, Sadie ama un outfit dalla silhouette forte, in particolare un bel blazer. A parte questo, è brava anche con un look cool da campo. Tutto ciò ha rivelato in un’intervista in cui ha condiviso i suoi pezzi preferiti nel suo armadio. Anche per i suoi servizi fotografici, l’abbigliamento che indossava era immacolato. Sadie ha chiaramente reso giustizia a tutti i suoi costumi.

Di cos’altro ha parlato?

Ascoltando tutto questo, ha perfettamente senso il motivo per cui i suoi amici la considerano la fashionista della loro età. L’ospite le ha posto molte altre domande, compresi i suoi migliori ricordi d’infanzia e i suoi peggiori incubi. La star ha anche risposto alla colonna sonora della sua vita, che includeva della musica rilassante ma energica.

LEGGI ANCHE: “Sono così ispirato dalla giovinezza di Sadie” – Quando la stilista Stella McCartney non riusciva a smettere di elogiare l’attrice di “Stranger Things” Sadie Sink

La nativa del Texas ha praticamente fatto luce su tutte le sue simpatie e antipatie, il che ha dato al suo pubblico una visione migliore di lei di persona. Ti è piaciuto il senso della moda di Sadie Sink? Vuoi anche tu qualche suo consiglio? Se si, quali sarebbero le tue domande? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

Il post “È una buona idea?” – Quali consigli cercano da lei gli amici di Sadie Sink e perché anche noi dovremmo essere apparsi per la prima volta su Netflix Junkie.