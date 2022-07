È più vecchia di quanto sembri!

È fantastica… fatta di plastica, e super stilosa, è la bambola più famosa del mondo… di chi stiamo parlando? Beh, Barbie, ovviamente!

Barbie, nota anche come Barbara Millicent Roberts, è stata creata da Ruth Handler che ha chiamato la famosa bambola in onore di sua figlia, Barbara, secondo Barbie Media. Barbie ha avuto una lunga carriera, ha provato ogni lavoro che c’è sotto il sole e ha recitato in molti dei nostri film preferiti d’infanzia come Barbie nel lago dei cigni, Barbie come la principessa e il poveroe Barbie come Raperonzolo.

Con Margot Robbie che indossa le scarpe di Barbie (super glitterate e rosa molto acceso) nel prossimo film di Gretta Gerwig, ci siamo chiesti quanti anni dovrebbe avere la bambola e quanti anni ha veramente.

Margot Robbie ha 31 anni, Barbie potrebbe essere la stessa? Scopri quanti anni ha veramente qui sotto!

Quanti anni ha Barbie?

Potrebbe essere congelata a 19 anni, secondo Mattel Toys, e apparire da giovane nei suoi film e serie, ma la bambola di moda è tanto, TANTO più vecchio di così… e potrebbe benissimo sorprenderti scoprire che Barbie è in realtà più vicina all’essere una cittadino anziano che ad un anziano in Scuola superiore.

Barbie è stata prodotta per la prima volta nel marzo 1959. Questo le avrebbe fatto 63 anni. Ma anche se si è avvicinata ai suoi anni d’oro in pensione, non sembra che rallenterà presto. La bambola per sempre giovane è la protagonista di due nuovi film di Barbie: Barbie: Il potere della sirena e Barbie: il viaggio epico — dovrebbe essere rilasciato ad un certo punto nel 2022.

Barbie su Netflix

Il film e la serie di Barbie possono essere enormi, con oltre 40 titoli esistenti in tutto, ma su Netflix ci sono solo quattro film che puoi guardare. Questi sono: