“È molto competitivo” – Sylvester Stallone parla del suo tropo da nemico a migliore amico con Arnold Schwarzenegger

Tutti qui sono fan del tropo da nemici ad amanti, vero? Sebbene non siano amanti, abbiamo ancora un altro caso simile per te in cui due arcinemici si sono trasformati in grandi amici. Ecco la cronologia dell’amicizia nemesi di Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, dagli anni ’80 ad oggi.

Tutti hanno qualcuno nella loro vita con cui non possono mai davvero mettersi in riga. Nel caso di Schwarzenegger, era Stallone. Sebbene noti per le loro carriere parallele, non si sono mai sopportati l’un l’altro nella loro calda giovinezza. Ora che sono diventati davvero buoni amici, scopri cosa ha Stallone per rimanere sulle dinamiche della loro relazione finora.

In che modo Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone sono passati dall’arcinemico a migliori amici?

In un’intervista con Forbes, Stallone una volta ha ammesso apertamente il motivo per cui erano sempre ai ferri corti. Tutti sono consapevoli di come entrambi i bodybuilder si siano fatti strada a Hollywood come star d’azione. Secondo Stallone, proprio questo, e la competizione che prevaleva tra i due, era uno dei motivi principali per cui non erano amici fuori dallo schermo. “È molto competitivo,Stallone ha confessato nell’intervista.

Ha inoltre aggiunto che erano soliti “detestarsi immensamente” prima di film come The Expendables e Piano di fuga ribaltato la situazione. Secondo i rapporti, e come testimoni oculari diretti, i due titani degli anni ’80 si sono incontrati solo quando hanno iniziato a lavorare come co-attori sullo schermo. Sebbene Stallone fosse ben consapevole della natura competitiva di Schwarzenegger, ha iniziato a prenderla in un modo che li ha aiutati entrambi sullo schermo. La loro competitività, sebbene non sia mai stata una cosa salutare, in qualche modo ha aiutato i giganti di Hollywood a riunirsi.

Difficilmente riuscivano a rendersi conto di come lavorare insieme e adattarsi ai propri difetti li avesse effettivamente trasformati in grandi amici che loro stessi non avevano mai visto accadere. A partire da ora, Stallone ha debuttato con la sua nuova serie della Paramount, Tulsa re. La star è anche impegnata a riprendere il ruolo di Stakar Ogrod in Marvel’s Guardiani della Galassia.

LEGGI ANCHE: Ritorno a quando Arnold Schwarzenegger creò Sylvester Stallone per un film flop

Nel frattempo, Schwarzenegger è pronto con la sua prima serie TV scritta da sé, Utap. Secondo quanto riferito, Netflix ospiterà la serie, che dovrebbe essere rilasciata nel 2023. Ha anche un altro film in programma per lui, che è Kung Furia 2un sequel della sua prima puntata del 2015.

Cosa ne pensi del legame che questi due uomini hanno condiviso nella loro giovinezza fino ad oggi? Condividi i tuoi pensieri con noi nei commenti qui sotto.

Il post “È molto competitivo” – Sylvester Stallone pesa sul suo Trope da nemico a migliore amico con Arnold Schwarzenegger è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.