È la fine del dominio maschile, Alicia Hannah- Kim segna l’introduzione della prima donna Sensei nella quinta stagione di “Cobra Kai”

Cobra Kaila serie spin-off di Karate Kid film, non riguarda solo le vite di Daniel La Russo e Johnny Lawrence dopo il loro incontro iconico 34 anni fa. Vede anche il lotta di potere tra i sensi di diversi dojo. John Kreese prende il sopravvento ‘Cobra Kai’ da Johnny Lawrence nella serie. Il ritorno di John fa saltare Daniel come a Miyagi fare sensei. Tutto gira quando vediamo Terry Argento entrare e prendere in consegna ‘Cobra Kai’ alla fine della stagione 4. Mentre gli spettatori aspettano stagione 5 per lo streaming, ecco il prima donna sensei del Cobra Kai serie. È il fine del potere dominato dagli uomini e rappresentazione della forza?

La quinta stagione di Cobra Kai vede la prima donna sensei

Mentre il trailer ufficiale e le foto della prossima stagione hanno stuzzicato i fan su alcuni misteri, di recente abbiamo visto il poster ufficiale della stagione. Ora, proprio mentre la serie si avvicina presto al suo giorno di uscita, ecco un’altra frizzante voce di un personaggio. Cobra Kai vede la prima donna sensei di nome Kim-Da-Eun. Alicia Hannah-Kim è l’attore che interpreterà il potente personaggio.

La stagione precedente ha visto Terry pianificare di espandere il suo impero e diffondere il suo ‘Nessuna pietà’ politica in tutta la Valle. In questa stagione, mentre molti personaggi del film originale torneranno in questa stagione, Kim Da-Eun ha lei proprio stile di Karate, che fa di lei la prima donna sensei nel Karate Kid universo.

Alicia parla del suo personaggio e lo descrive “come incredibilmente potente, pericoloso e misterioso.” Lei aggiunge anche, “Ha il suo stile di combattimento molto particolare. La sua fisicità è diversa da quella di tutti gli altri nell’universo”. Netflix ha anche condiviso un clip esclusiva di lei che scende dall’aereo mentre interagisce con Terry Silver. Offre a Kim una posizione con denaro nella sua attività, ma questo è quello che ha da dire:

“Non sono salito su un aereo per soldi” è la risposta a Terry quando offre a Kim di partecipare alla condivisione eredità. Tuttavia, la clip non rivela nient’altro su cosa farebbe Kim. Ma vediamo che c’è un alleato comune tra questi due riguardo ‘Cobra Kai’. L’attrice rivela il suo personaggio, Kim, non è qualcuno che sarebbe a completa disposizione di chiunque altro. Anche lei suggerimenti che tutto ciò che sappiamo Cobra Kai sarà totalmente cambiato.

Secondo lei, in questa stagione 5, gli spettatori si sentiranno turbamento emotivo. L’introduzione di alcuni elementi renderà tutto eccitante. Anche se già facciamo fatica a mantenerci calmi, questa notizia ci ha reso ancora più curiosi ed entusiasti di questa stagione. Sei anche tu entusiasta di assistere al nuovo Way to Feast?

Il post It’s the End of Male Dominance, Alicia Hannah- Kim segna l’introduzione della prima donna Sensei nella quinta stagione di “Cobra Kai” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.