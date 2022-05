È la competizione cantata Don’t Forget the Lyrics! su Netflix?

La serie di gare cantabili di successo Non dimenticare i testi! è tornato con un nuovo look e host, oltre a una sfilza di nuovi concorrenti che cercano di portare a casa il premio da un milione di dollari. Ma coloro che si abbonano a Netflix possono essere in grado di guardare tutti questi stupidi imbrogli canori? Continua a leggere per scoprirlo!

Che si tratti di cantare al karaoke o suonare un brano in macchina, le persone amano comportarsi come delle superstar sul palco di fronte a una folla eccitata. Ma mentre suonano a squarciagola i loro brani preferiti, la domanda che rimane è: conoscono davvero i testi o si stanno solo prendendo in giro?

Fortunatamente esiste una serie di competizioni che mette alla prova le loro abilità e, dopo anni di assenza, lo spettacolo è finalmente tornato con Niecy Nash che ha assunto il ruolo di conduttrice. Non dimenticare i testi! metterà ancora una volta alla prova la conoscenza dei testi di alcune canzoni da parte dei concorrenti e, se riusciranno a vincere, potrebbero essere i fortunati a portare a casa l’ambito premio di un milione di dollari.

Non si può negare che le persone che guardano questa storia da ridere a crepapelle saranno molto intrattenute dall’inizio alla fine guardando questi coraggiosi contendenti che si danno battaglia per il predominio cantato insieme.

Non dimenticare i testi! disponibile su Netflix?

Sarebbe senza dubbio divertente godersi gli episodi della serie di concorsi canori sullo streamer. Ma gli abbonati interessati a questo dovrebbero saperlo Non dimenticare i testi! non è guardabile su Netflix e al momento non è noto se cambierà in qualsiasi momento in futuro.

Netflix ha molte altre opzioni pronte per lo streaming ora quando si tratta di emozionanti programmi di gioco. Alcune di queste scelte eccellenti che sicuramente non deluderanno i fan includono Canta!, Troppo caldo da gestire, Awake: Il gioco da un milione di dollari, Il pavimento è lava e Il cerchiosolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming Don’t Forget the Lyrics!

Episodi di Non dimenticare i testi! andrà in onda su Fox e sarà disponibile sul loro servizio di streaming supportato da pubblicità Tubi.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: