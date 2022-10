“È iniziato con una conversazione con te, Jason”- Shawn Levy parla di come Stranger Things è stato salvato da Jason Bateman

Se due registi hanno completamente posseduto l’anno 2022 per Netflix, lo sono Shawn Levy e Jason Bateman. Shawn ha lavorato come produttore esecutivo e regista nello show più popolare dell’anno Cose più strane. E Jason ha completamente sconvolto le persone con l’ultima stagione di Ozark.

È interessante notare che questi due narratori di successo sono grandi amici nella vita reale, con Shawn che dirige persino Jason in più progetti. Di conseguenza, della loro straordinaria amicizia, Shawn è apparso sul podcast Smartless ad agosto dove ha parlato di più cose, incluso il modo in cui Jason ha aiutato a salvare Cose più strane.

In che modo Jason Bateman ha aiutato Shawn a realizzare Stranger Things?

Il podcast Smartless di Jason Bateman è un’ottima piattaforma in cui il Ozark l’attore invita i suoi amici famosi e discute con loro diversi argomenti. All’inizio di quest’anno, ad agosto, Shawn Levy, è apparso nello show e ha avuto una lunga conversazione con Jason. Tra le tante cose di cui hanno parlato Cose più strane era destinato a venire fuori e Shawn aveva una cosa interessante da condividere sull’inizio dello spettacolo da record.

Mentre parlava dell’originale Netflix, Shawn ha menzionato come Cose più strane è nato mentre stava conversando con Jason. “Stranger Things è strano che sia iniziato con una conversazione con te, Jason”, disse Il direttore del progetto Adam. Inoltre, Shawn ha condiviso com’era dopo il fallimento del film, Questo è dove ti lascioche non voleva dirigere un altro spettacolo ad alto budget.

Ma è stato il consiglio di Jason ad aiutarlo a farsi coraggio e ad affrontare lo show di successo. Secondo Shawn, Jason lo ha aiutato a non concentrarsi sulle entrate che un film raccoglie ma sul vero motivo, collegamento con le persone. “Le persone che lo vedono e per chi risuona, lo terranno stretto”, disse Jason a Shawn.

Sono passati quasi sei anni dall’inizio di Cose più strane. E ora il mondo intero sa quale successo ha ottenuto lo spettacolo di fantascienza. E adesso i fan della serie possono ringraziare anche Jason Bateman per questo.

