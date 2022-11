È in lavorazione una stagione di Meghan Markle di “The Crown”? Cosa ha insistito il principe Harry?

Il dramma intellettuale di Netflix, La corona, è una narrativa romanzata su ciò che accade dietro le porte di Buckingham Palace ed è vagamente basata sulle verità giudiziose dei grandi reali britannici. Ma coprirà i dettagli salaci del tempo di Meghan Markle come realela sua decisione reciproca con il principe Harry di rinunciare ai loro patrocini reali e rinunciare alle loro posizioni e servizi una volta per tutte?

Non sono passati più di due anni da quando i Sussex hanno deciso di rinunciare ai loro doveri di alti reali della gloriosa monarchia britannica. E dopo la loro uscita, hanno rilasciato la famigerata intervista a Oprah Winfrey, in cui la coppia reale ha parlato di alcuni oscuri segreti della loro adorata famiglia. Da un grande matrimonio reale alle lotte di una donna birazziale in famiglia e alla loro eventuale decisione di trasferirsi nel sud, l’intervista ha il potenziale per trasformarsi in una sceneggiatura intrigante.

Ma la serie Netflix raggiungerà l’ora attuale? Ebbene, il principe Harry sembra volerlo contro!

The Crown di Netflix tratterà il famigerato capitolo di Meghan Markle della monarchia britannica?

Non importa quanto intrigante possa rivelarsi l’intero fiasco in un’ambientazione immaginaria, il Duca di Sussex non vuole che accada. In un’apparizione sul Spettacolo a tarda notte con James Corden, il duca ha spiegato che la fiction è facile da guardare, ma guardare la sua famiglia e sua moglie al telegiornale a giorni alterni è difficile.

Nel luglio 2022, lui aveva insistito lo stesso parere in un’intervista con l’esperto reale, dicendo “Sì, stiamo tutti assolutamente guardando tutto, ma insisterò che si fermi prima che mi raggiunga.” E sembra che il creatore senior sia sulla stessa pagina del principe.

A quanto pare, nel 2020, il creatore Peter Morgan lo aveva già informato Il giornalista di Hollywood Quello la serie non raggiungerà i giorni nostri. Ha spiegato che non sappiamo ancora dove li porterà il loro viaggio e come andrà a finire. Il creatore ha inoltre suggerito che ha una regola di 20 anni. Secondo Morgan, “questo è abbastanza tempo e abbastanza distanza per capire davvero qualcosa, per capire il suo ruolo, per capire la sua posizione, per capire la sua rilevanza.”

Sei d’accordo con Peter Morgan? O volevi frammenti e scorci della vita della famigerata coppia reale britannica nella serie? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

La corona la stagione 5 sarà presentata in anteprima il 9 novembre, solo su Netflix.

