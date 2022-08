È il film Madre! con Jennifer Lawrence su Netflix?

Madre!, il film horror del 2017 con protagonista l’attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, è un titolo che racconta in modo unico la storia della Bibbia. Sebbene il film fosse difficile da capire a prima vista (ea volte era anche piuttosto difficile da digerire), dopo aver compreso ulteriormente le sfumature, il pubblico ha iniziato ad apprezzare le interpretazioni del regista Darren Aronofsky della storia di Adamo ed Eva, la gravidanza di Maria Maddalena, e la nascita e la morte di Gesù Cristo.

Cinque anni dopo, l’horror del 2017 è ancora quello che molti vorrebbero guardare per la prima volta o rivedere per la millesima volta. Ecco dove puoi farlo.

è madre! (2017) su Netflix?

Purtroppo, Madre! ad oggi non è in streaming su Netflix. Vale la pena notare che il titolo in streaming ha un titolo con lo stesso nome sulla sua piattaforma, tuttavia, questo è il film scritto e diretto da Tatsushi Omori nel 2020. (Si dice che anche questo film valga la pena guardare.)

Saremo sicuri di aggiornare quando o se Jennifer Lawrence Madre! arriva su Netflix. Fino ad allora, continua a leggere per scoprire quali piattaforme attualmente ospitano il film del 2017.

Dove vedere in streaming Madre! con Jennifer Lawrence

Oggi, Amazon Prime Video è l’unico servizio di streaming che ha Madre! sul suo sito. Dopo l’abbonamento, puoi guardare tutte le 2 ore e 1 minuto di questo film a tuo piacimento. Oppure, se preferisci non iscriverti a un nuovo sito, sentiti libero di noleggiare e/o acquistare il film in qualsiasi momento. Ma affrettati perché, secondo Amazon, il film uscirà tra circa 11 giorni.

Non hai tempo per guardare il film horror prima della data di scadenza? Nessun problema. Madre! è anche disponibile per il noleggio/acquisto su YouTube Movies, Google Play e Vudu. Ogni sito ha attualmente il film al prezzo di $ 2,99.

Quando tutto è detto e fatto, Madre! è un film horror imperdibile che devi guardare, quindi vai su uno dei siti sopra menzionati per vedere perché questo film ha affascinato molti. Ma se preferisci essere fedele a Netflix (non ti biasimiamo), dai un’occhiata ai vari titoli horror del sito, come Il massacro della motosega nel texas e Spuntino di mezzanotte.