Della famiglia reale si parla costantemente ogni giorno da persone, organi di stampa e social media. E con il nuovo documentario di Netflix Harry e Megan ora fuori nel mondo, il principe e sua moglie sono sicuramente un argomento di discussione.

La docuserie di sei episodi fa parte dell’accordo generale della coppia con Netflix per creare una varietà di contenuti. La produzione esplora i loro primi giorni come coppia, ciò che ha portato alla loro partenza dalla vita reale, e alcuni amici e familiari parlano per la prima volta.

I due si sono ritirati dal lavorare come membri anziani della famiglia reale nel 2020, il che include l’essere finanziariamente indipendenti. Ciò significa niente più sicurezza e il denaro dei contribuenti britannici non sarebbe più lì per il supporto.

La docuserie dovrebbe far luce sui motivi per cui il duo ha lasciato la monarchia, e alcuni di questi motivi potrebbero essere dovuti a problemi all’interno dell’istituzione stessa. Uno dei motivi potrebbe essere dovuto a re Carlo?

È il figlio del principe Harry Charles?

Sì, il principe Harry è il figlio biologico di re Carlo. Carlo e la defunta principessa Diana si sposarono nel 1981. I due accolsero il principe William nel 1982. Harry, duca di Sussex, nacque nel 1984. Più di un decennio dopo, nel 1996, Carlo e Diana divorziarono e l’amata principessa morì in un incidente d’auto l’anno successivo.

Nel 2005, Charles ha sposato Camilla Parker Bowles, sua compagna di lunga data, anche durante il suo matrimonio con Diana. I due non hanno figli insieme.

Sebbene nessuna parola ufficiale sia arrivata da Charles o dal palazzo, sembra che il reale non sostenga il documentario Netflix di suo figlio. Secondo Us Weeklyuna fonte ha detto all’outlet che è “preoccupato” che la docuserie possa causare “danni irreparabili” alla monarchia.

I primi tre episodi del documentario Harry e Meghan sono ora in streaming. La seconda parte sarà presentata in anteprima venerdì 15 dicembre su Netflix.