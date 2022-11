“È fantastica, vero?” Millie Bobby Brown elogia Taylor Swift e il suo ultimo album “Midnights”

Il 21 ottobre, Taylor Swift ha pubblicato il suo ultimo album, Mezzanotte. Sono passati poco più di dieci giorni da quel fatidico giorno e il mondo intero sembra essere inghiottito dalla sua musica. Oltre al suo esercito di fan devoti, diverse celebrità di serie A sono anche “Swifties” di grande successo. Uno di questi è la star britannica di 18 anni, Millie Bobby Brown.

In una recente intervista, il Cose più strane la star ha espresso apertamente il suo amore per T-Swizzle e la sua musica. Apparentemente Incantato dall’ultimo album di Swift, la giovane attrice ha persino rivelato i suoi titoli preferiti della collezione.

Millie Bobby Brown adora Taylor Swift e sceglie i suoi preferiti dal suo album Midnights

Appena un giorno dopo il Enola Holmes 2 premiere a New York City, Millie Bobby Brown ha rilasciato un’intervista esclusiva con Entertainment Tonight. In una clip che gira su Internet, il giovane attore ce contenere a malapena la sua adorazione per Taylor Swift e l’entusiasmo per il suo ultimo album Midnights. Alla domanda sul numero di volte in cui ha ascoltato la raccolta, Brown ha rivelato che ascolta costantemente Tay Tay in macchina e in aereo.

| Millie Bobby Brown chiama @taylorswift13 brillante e nomina “Bejeweled” e “Vigilante Shit” come i suoi due preferiti su #TSmidnightTS pic.twitter.com/GdvOcTMJHs — Aggiornamenti di Taylor Swift (@swifferupdates) 31 ottobre 2022

“È fantastica, vero? Lei è brillante”, ha affermato il Godzilla contro Kong stella.

L’ospite ha quindi chiesto a Brown di scegliere i suoi preferiti dall’album. Mentre l’impulso istantaneo di Brown è stato “Ingioiellato“, ha poi aggiunto anche “Vigilante Merda” alle sue scelte. Ha anche sentito la canzone Ingioiellato rispecchiava il suo sguardo dal Enola Homles 2 tappeto rosso. Ha fatto riferimento al fiori attaccati al suo splendido abito rosa che riproduceva gioielli.

“La canzone è stata il mio tema di ieri sera, sai,” disse il Enola Holmes stella.

Mezzanotte è stato un enorme successo in tutto il mondo. Infatti, Taylor Swift ha fatto la storia essendo il unico artista ad occupare tutti e 10 gli slot della Top 10 di Billboard Hot 100. Sebbene Drake si sia avvicinato l’anno scorso, il rapper canadese non ha raggiunto uno slot. Questa è una vera testimonianza del talento impeccabile di Swift. Inoltre, il Cattivo sangue il cantante ha anche superato il patrimonio netto di Kanye West.

Qual è il tuo brano preferito Mezzanotte? Fateci sapere nei commenti qui sotto. Enola Holmes 2 sarà presentato in anteprima su Netflix il 4 novembre. Nel frattempo, puoi sempre rinfrescarti guardando la parte 1.

