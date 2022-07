È diverso dal romanzo?

Se sei stato sui social media di recente, è probabile che tu abbia visto le opinioni di molte persone sull’adattamento di Netflix del romanzo di Jane Austen, Persuasione. La maggior parte delle prime recensioni sono state tutt’altro che stellari, ma qualsiasi fan di Austen che stia cercando un adattamento divertente di uno dei romanzi più venerati di Austen apprezzerà sicuramente il film.

Il film combina ciò che tutti sanno e amano del Persuasione storia e vi aggiunge alcune frasi moderne. Questa aggiunta è ciò che alla fine ha fatto storcere il naso alle persone nel film come se fossero Sir Walter Elliot in persona.

Ma questa non è una novità per il fandom di Austen. Le persone sono state guardiane per decenni. Basta guardare quanto spesso la lotta per il meglio Orgoglio e pregiudizio l’adattamento compare sui social media. La versione del 2005 è uscita 17 anni fa e la gente si lamenta ancora.

Guarda le persone che avevano bisogno dei loro sali odorosi con l’adattamento 2020 di Emma venne fuori. Chiunque sia stato nel fandom abbastanza a lungo conosce bene lo schema. È sconvolgente vederlo ancora accadere.

Questo nuovo film è interpretato da Dakota Johnson, Cosmo Jarvis, Henry Golding, Richard E. Grant, Ben Bailey Smith, Yolanda Kettle, Nikki Amuka-Bird, Lydia Rose Bowley, Mia McKenna-Bruce, Izuka Hoyle e Nia Towle.

Come finisce la persuasione di Netflix?

Ovviamente, ci saranno importanti spoiler qui, quindi se non avete ancora visto il film, per favore distogliete lo sguardo.

Il film finisce proprio come il romanzo. Anne trova la lettera che Wentworth le ha scritto e la legge. È conosciuta come una delle lettere più romantiche della letteratura e hanno usato la formulazione esatta nel film.

Da lì, lei gli corre dietro, sperando che non sia troppo tardi. Fortunatamente, questa volta il destino è gentile con entrambi. Lo sorprende per strada e si abbracciano e si baciano.

Le capita anche di vedere il signor Elliot, che avrebbe dovuto essere il suo potenziale corteggiatore, pomiciare con Penelope Clay, che tutti pensavano avrebbe sposato suo padre. Lo scandalo!

Il film si conclude con il matrimonio del signor Elliot e della signora Clay e anche con Louisa e Henrietta che si sono abbinati. Ritroviamo Anne e Wentworth dove li abbiamo visti all’inizio: in un campo l’uno nelle braccia dell’altro. È un lieto fine per tutti. Come dovrebbe essere.

Cosa ne pensi del finale di Netflix Persuasione? Fateci sapere nei commenti qui sotto!