“È davvero divertente far sembrare Millie cattiva” – Henry Cavill tira fuori l’ennesima acrobazia in stile Sherlock su Reel Sister Millie Bobby Brown

Davanti a Enola Holmes 2 rilascio tra circa una settimana, l’ultima premiere a New York ha creato tutto il brusio attorno al film in uscita. In aggiunta, un’intervista che ha avuto luogo poche ore fa ha anche fornito ai fan contenuti salutari per tenere il passo con l’hype. Gli attori dell’egemonia di The Homes Henry Cavill e Millie Bobby Brown hanno fatto esplodere ancora una volta il loro pubblico in un talk show americano. Ecco di cosa si trattava.

Dalle impostazioni all’uscita, i baroni britannici trasformati in fratelli hanno parlato di tutto nell’intervista. I conduttori di Good Morning America si sono divertiti moltissimo con alcune intuizioni sul tanto atteso blockbuster dell’anno, Enola Holmes 2. Il Stregone la star Henry Cavill non ha lasciato perdere alcuna possibilità di prendere in giro esilarante Cose più strane‘ supernova Millie Bobby Brown.

Henry Cavill fa un’altra battuta sul fratello maggiore su Millie Bobby Brown

I conduttori hanno posto alle stelle un sacco di domande di cui una riguardava i loro orari e il tempo libero sul set. Rispondendo lo stesso, Henry parla di come gli piace uscire con la squadra in particolare, Baker’s Street. La star si è anche assicurata di menzionare che c’è sicuramente “niente tempo libero” per le star più ricercate di Hollywood.

Tuttavia, tra i set, Cavill ha menzionato come gli piaccia girare in Baker’s Street. Un altro motivo alla base era, come ha detto da lui, “È davvero divertente far sembrare Millie cattiva e non aspettarla mai”. Essere il fratello sullo schermo di Millie come Sherlock ad Enola ha avvicinato abbastanza gli attori per scambiarsi convenevoli.

Tuttavia, in sua difesaMillie ha parlato di come Cavill sia sempre di frettamentre lei “ha bisogno di rilassarsi e decomprimersi.Tutto questo non era altro che un gesto divertente del fratello maggiore rivolto alla sua sorellina. Le risposte da entrambe le parti hanno fatto ridere a crepapelle i padroni di casa e gli spettatori.

Nonostante la dinamica, le stelle hanno mostrato un’estrema cooperazione tra loro per realizzare Enola Holmes un enorme successo. Henry una volta ha menzionato pubblicamente come gli sarebbe piaciuto tornare per un’altra puntata dopo Enola Holmes 2, poiché trova più conveniente lavorare con Brown.

