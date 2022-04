“È costretto a diventare umile”: Jason Bateman sull’arco dei personaggi di Marty Byrde nella stagione 4 di Ozark, parte 2

Siamo tutti solidali con la famiglia Byrde. Anche se qualunque cosa facciano non è nemmeno lontanamente legale, la cosa che risuona con gli spettatori è il loro disperato tentativo di lasciarsi tutto questo alle spalle. Hanno anche un forte senso di legame familiare mentre cercano di proteggersi a vicenda. Specialmente Marty Byrde, che ha cercato di proteggere sua moglie e i suoi figli dal primo giorno. Quindi ora quello Ozark la stagione 4 parte 2 è proprio dietro l’angolo. Jason Bateman ha parlato di come l’arco narrativo di Marty sia diverso dall’altra stagione.

Vediamo cosa ha detto l’attore sul suo personaggio negli episodi finali di Netflix Ozark.

In che modo Marty Byrde è diverso nella stagione 4 di Ozark, parte 2?

Mentre ci stiamo avvicinando alla storia della famiglia Byrde e agli episodi finali mancano solo pochi giorni. Showrunner Chris Mundy e stelle Laura Linney e Jason Bateman sono stati visti parlare dell’ultima stagione degli spettacoli e di cosa aspettarsi da essa.

Mentre parlava del suo personaggio Marty, Jason Bateman ha parlato del suo intero arco narrativo durante lo show. L’attore americano ha spiegato come l’arco narrativo di Marty sarà diverso dalle stagioni precedenti.

Ha detto che sentivamo che Marty stesse cercando di comportarsi in modo più intelligente di quanto non fosse nelle stagioni precedenti, ma il prossimo episodio dimostrerebbe che non è abbastanza intelligente. Jason fa sapere agli spettatori che la famiglia si trova in una posizione in cui non avrebbero mai pensato di trovarsi. Di conseguenza, dice che Marty è “costretto ad essere un po’ umile”.

Ma Bateman segue questa affermazione dicendo che con l’umiltà arriva un’uguale quantità di intelligenza. E Laura Linney, che Wendy, dice che l’ultima stagione è la stagione in cui “le famiglie diventano una sorta di incapsulamento in se stesse”.

Sarà interessante vedere se la famiglia sarà finalmente in grado di abbandonare definitivamente l’attività di riciclaggio di denaro? L’ultima parte di Ozark stelle in streaming solo su Netflix da 29 aprile.

Facci sapere se sei stato un fan dello spettacolo o no? Inoltre, cosa ne pensi del finale degli spettacoli? Condividi i tuoi pensieri con noi nei commenti qui sotto.

