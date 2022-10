“È come se fosse nel suo 48° trimestre di…” – L’esilarante Takedown di Ryan Reynolds del suo co-protagonista the Rock

Ryan Reynolds è noto per fare commenti esilaranti su qualsiasi cosa. A volte sembra che abbia preso il suo Piscina morta personaggio troppo seriamente. Allo stesso modo, Ryan ama fare scherzi e dire cose insolite ai suoi colleghi. Uno di questi attori, che continua a essere preda dei commenti più divertenti di Ryan, è Dwayne Johnson, meglio conosciuto come The Rock.

Hanno lavorato insieme in diversi film come Fast and Furious: Hobbs e Shaw e Ragazzo libero. Tuttavia, i due sono diventati ottimi amici durante le riprese del loro successo Netflix, Avviso rosso. Il film ha anche Gal Gadot come uno dei suoi tre protagonisti principali. Circa tre anni fa, dopo il rilascio di Hobbs e Shaw, Reynolds ha detto qualcosa su The Rock che ha portato il suo senso dell’umorismo a un altro livello.

Ryan Reynolds e The Rock hanno un legame “Rock Solid”.

Entrambi hanno sviluppato un legame inseparabile nel corso del tempo. Anche se potrebbero essere apparsi sullo schermo insieme nel 2019, durante Hobbs e Shaw, si conoscono dai primi anni 2000. Secondo Dwayne, non conosce nessuno da quando conosce l’attore canadese di 45 anni. Allo stesso modo, anche a Ryan Reynolds viene chiesto di tanto in tanto della sua esperienza con The Rock. Sorprendentemente, ha sempre una risposta divertente disponibile sulla punta della lingua.

Alcuni anni fa, quando l’attore è andato per un’intervista Vivi con Kelly e Ryan, è stato nuovamente interrogato sulla sua esperienza con The Rock. In particolare, gli è stato chiesto della differenza tra il comportamento di Dwayne davanti alla telecamera e fuori dalla telecamera. Se l’attore si comporta in modo diverso fuori dalla telecamera.

Al che, Deadpool ha risposto in modo esilarante, dicendo che fuori dalla telecamera, l’attore è più simile a come è davanti alla telecamera. È molto meno violento ed estremamente energico. Poi arriva la parte in cui a Ryan è stato chiesto se The Rock si unirà a lui nella sua palestra itinerante, Iron Paradise. Questo è quando Ryan lo ha perso e ha detto, “Dio, spero di no. È come se fosse nel suo 48° trimestre di pubertà”. Aggiungendo ulteriormente ad esso ha detto che non sarà un allenamento molto soddisfacente per Dwayne, ma sarà un momento di “lista dei desideri” per Reynolds.

Entrambi dovrebbero tornare nel sequel di Avviso rosso insieme a Gal Gadot. Sarà divertente vedere questi tre suonare di nuovo insieme.

Fino ad allora, puoi guardarli su Netflix Avviso rosso.

LEGGI ANCHE: “Sprecare letteralmente il tempo e i soldi di Netflix”: quando Ryan Reynolds ha rivelato cosa ha fatto sui set di “Red Notice”

Il post “E’ come se fosse nel suo 48° trimestre di…” – L’esilarante Takedown of His Co-star the Rock di Ryan Reynolds è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.