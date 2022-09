“È come confrontare mele e arance”: Julia Garner sulla sua preferenza tra Ruth e Anna Accents

Julia Garner e la saga in cui ha spazzato via gli Emmy ogni anno consecutivo è infinita. Il 2022 è stato interamente il suo anno. La star è stata la legittima vincitrice di due Primetime Emmy dal 2019 e ora abbiamo una tripletta. Julia ha dimostrato ancora una volta di essere la migliore di tutte le altre attrici non protagonista in un film o in una serie thriller o in uno spettacolo.

Poche ore fa, la star di 28 anni che si è meravigliata del ruolo di Ruth Langmore nella serie thriller intrisa di criminalità Ozark ha vinto un altro Emmy Award a casa per lei prestazioni da brivido nell’ultima stagione. Indossando un abito nero come la pece con intricati disegni biondo platino, la star ha fatto un’apparizione sorprendente mentre riceveva il premio. Dopo aver ricevuto il premio, le è stato chiesto di scegliere tra Ruth e Anna e l’attrice ha avuto una risposta interessante.

A chi è piaciuto di più interpretare Julia Garner?

In una raffica di domande, alcuni giornalisti hanno chiesto a Julia degli accenti di due dei suoi personaggi di alto livello, Ruth e Anna. Un membro dello staff di Variety le ha chiesto chi le piacesse suonare e di quale accento le piacesse di più. Rispondendo, Julia ha risposto dicendo: “Sono così diversi, quindi è un po’ come confrontare mele e arance.“

Aggiunge inoltre che Ruth era di più “cantilenante“ e immediatamente passò al suo accento come un’anima cambia corpo. D’altra parte, Anna ha un accento piatto e glottico con una forte quantità di twang russo. Ci sono differenze notevoli tra i due modi di parlare.

L’accento di Ruth è originario della parte meridionale degli Stati Uniti, mentre quello di Anna è originaria della Russia. Tuttavia, non importa quanto fossero opposti i due accenti, Julia li aveva inchiodati entrambi. Non poteva esserci modo più impeccabile di rappresentare i due personaggi. La star ha finito per dire che li amava entrambi teneramente.

Il premio che ha ricevuto agli Emmy è una testimonianza della sua straordinaria formazione e del duro lavoro ben organizzato e disciplinato nel corso degli anni. Secondo quanto riferito, la star stava sparando Ozark e Inventare Anna contemporaneamente per mesi. Tutto il suo duro lavoro ha finalmente dato i suoi frutti ieri sera quando ha aggiunto un’altra pietra miliare al suo nome. Entrambi guarniti di bellezza e cervello, Julia Garner e la sua straordinaria celebrità passano alla Storia scritta in pagine d’oro.

