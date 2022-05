“È come condividere un account Netflix, solo legale”: Ryan Reynolds fa una ricerca su Netflix per la repressione della nuova condivisione delle password

Ci sono state delle celebrità davvero divertenti a Hollywood. Kevin Hart e La roccia, solo per citarne alcuni. Tuttavia, Ryan Reynolds deve essere il più sarcastico, isterico e salutare di tutti. Il mondo intero ride ogni volta che Ryan dice qualcosa in TV. Può essere l’occasione più noiosa, come una conferenza stampa o un’intervista, ma in qualche modo Ryan la rende la cosa più divertente del mondo.

Quindi, quando è arrivato il momento di sostenere la sua società di telecomunicazioni privata, Ryan lo ha fatto nel modo più Ryan possibile, e stiamo ancora ridendo.

Ryan Reynolds promuove la “condivisione legale”

Ryan è un uomo dai molti talenti. È un marito fantastico, qualcosa che abbiamo visto tutti al Met Gala, un padre incredibile e un grande attore, per non dire altro. Ma è anche davvero divertente. Così nel suo nuovo annuncio per l’azienda di telecomunicazioni Mobile di mentaRyan ha deciso di dare un’occhiata a Netflix.

Presentazione del piano famiglia @mintmobile. È come condividere un account Netflix, solo legale. @RobynLively pic.twitter.com/ktnlbItxKO — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 4 maggio 2022

Nel video, Ryan non nomina il gigante dello streaming; invece, ad accompagnarlo nella clip di due minuti c’è la cognata di Ryan Robyn Lively. Ryan scherza sull’essere Robyn “famiglia” e come condividere i piani mobili dell’azienda con chiunque.

Ma è nella didascalia che Il progetto Adam la stella ci ha rubato il cuore. Chiama molto sarcasticamente i piani di condivisione di Mint Mobile proprio come quelli di Netflix, ma “solo legale”.

Lo scherzo è un gioco sui nuovi termini e condizioni di servizio di Netflix, che scoraggia gli utenti dal condividere le password con utenti al di fuori delle loro famiglie.

LEGGI ANCHE: Il costo per la condivisione della password di $ 3 per ogni utente esterno aggiuntivo potrebbe costare a Netflix il 13% degli abbonati statunitensi

Ryan Reynolds è stato un lungo collaboratore dell’azienda. Ed è uno degli attori preferiti di Netflix. È una grande risorsa per l’azienda con i suoi tre film, Il progetto Adam, Avviso rossoe 6 Sottoterratutto rompendo il 200 milioni ore visualizzate barriera.

Quindi Ryan scherzare sulla nuova posizione dell’azienda sulla condivisione delle password è comprensibile. Forse Netflix può rispondere o ri-twittare il suo post con una citazione altrettanto divertente. Adoriamo tutti una conversazione tra Netflix e Ryan, vero?

Secondo voi, quale dovrebbe essere la risposta di Netflix alla battuta? Facci sapere le tue risposte più divertenti nei commenti qui sotto.

Il post “È come condividere un account Netflix, solo legale”: Ryan Reynolds fa una ricerca su Netflix per il New Password Sharing Crackdown è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.