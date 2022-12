È chiaro! I fan adorano il principe William e Kate Middleton per il principe Harry e Meghan Markle, mentre la foto del matrimonio dell’ex coppia diventa virale

Chiaramente l’ingresso di Meghan Markle nella famiglia reale ha diviso i tifosi in due squadre, il Team Sussex e il Team Wales. Il principe William, Kate Middleton, il principe Harry e Meghan Markle erano affettuosamente conosciuti come i Fab Four. Tuttavia, incomprensioni e litigi hanno iniziato a insinuarsi nelle relazioni. I media sono stati presto accolti con storie di discussioni tra Middleton e Markle. Anche il rapporto tra i fratelli reali non fu risparmiato. E presto la gente ha iniziato contrapponendo i Sussex al futuro re e regina consorte.

Harry e Meghan. Un evento globale Netflix.Volume I: 8 dicembreVolume II: 15 dicembre pic.twitter.com/WpFzVEC7Yx — Netflix (@netflix) 5 dicembre 2022

L’uscita del principe Harry e Meghan Markle dalla famiglia reale, seguita dall’intervista a Oprah Winfrey e dalla docuserie Netflix, ha solo reso più evidente la differenza tra i due principi reali. Il fatto che ci sia stato nessuna comunicazione tra i due fratelli negli ultimi due anni non migliora le cose. Nelle ultime due settimane, il Duca e la Duchessa sono caduti due trailer consecutivi delle loro docuserie bomba. C’erano molti fan reali che non erano contenti delle due clip e ricordavano il principe William e Kate Middleton.

LEGGI ANCHE: Il podcast “sceneggiato” di Meghan Markle “Archetypes” batte regalmente i concorrenti per questo stimato PREMIO

Il principe Harry e Meghan Markle ricevono critiche dai fan

Per trollare il Duca e la Duchessa di Sussex, gli utenti dei social media iniziò a lodare il principe e la principessa del Galles. Due giorni fa, da Prince William e Kate Middleton la foto del matrimonio invisibile è diventata virale su Instagram. I fan hanno invaso la sezione dei commenti con amore e adulazione. In particolare, l’immagine è stata utilizzata dal futuro re e regina consorte sulla loro cartolina di Natale nel 2011.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Royal Instablog (@royalinstablog)

Mentre i fan hanno riversato abbondante amore per il principe e la principessa del Galles, il principe Harry e Meghan Markle lo erano accolto con molto odio e critiche. Netflix ha rilasciato il trailer di Harry e Meghan su YouTube e la sezione dei commenti era carico di fan che gridavano ai reali con sede in California per aver sfruttato i titoli reali e i loro privilegi.

In quale squadra sei in questa lotta tra i due fratelli reali? Team Sussex o Team Wales? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

LEGGI ANCHE: In che modo il principe Harry e Meghan Markle hanno perso il sostegno di una star di Hollywood da 570 milioni di dollari?

Il post È chiaro! I fan adorano il principe William e Kate Middleton rispetto al principe Harry e Meghan Markle, poiché la foto del matrimonio dell’ex coppia diventa virale è apparsa per la prima volta su Netflix Junkie.