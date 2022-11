È Bones and All su Netflix? (dove guardare Bones and All)

Quando si tratta di drammi horror romantici, molti sarebbero d’accordo Ossa e tutto si distingue come un film avvincente che i fan dovrebbero provare e molte persone in cerca di informazioni sulla disponibilità o meno su Netflix sono arrivate nel posto giusto.

Luca Guadagnino, rinomato autore, noto per il suo lavoro sul Suspiria rifacimento e Chiamami col tuo nomeè di nuovo seduto sulla sedia del regista per Ossa e tutto, una storia interessante di amore cannibalistico ambientata negli anni ’80. Protagonista dell’intrigante film è Timothée Chalamet, noto per i suoi ruoli memorabili in Il Re, Piccole Donne, e Duna. Al suo fianco l’attrice Taylor Russell, che ha reso nota la sua presenza nel Perso nello spazio serie e il franchise horror di escape room. La coppia ha ricevuto notevoli elogi per le loro esibizioni da punti vendita come L’Hollywood Reporter e Maledettamente Disgustoso.

Il film di 130 minuti ha ricevuto una standing ovation dopo la sua prima mondiale alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Da allora, ha ricevuto una notevole quantità di consensi dalla critica, nonché l’ambita designazione Certified Fresh da Rotten Tomatoes, che si aggiunge alle molte ragioni per cui il nuovo film è assolutamente da guardare.

Bones and All è disponibile su Netflix?

Guardare il lungometraggio ben accolto sulla piattaforma di streaming sarebbe un affare appetitoso. Ma non è possibile perché Ossa e tutto non è disponibile su Netflix.

Ma fortunatamente, ci sono molti altri titoli entusiasmanti da godere su questo streamer in questo momento. Alcune delle opzioni molto eccellenti e sicuramente divertenti per i membri includono Fino alla morte, Rebecca, 365 giorni, e Attraverso la mia finestra.

Dove puoi trasmettere in streaming Bones and All

Ossa e tutto è disponibile solo nelle sale a partire da novembre 2022. Il film potrebbe arrivare su Amazon Prime Video per lo streaming in futuro, ma non è stata impostata una sequenza temporale esatta per i titoli MGM diretti a quel particolare streamer.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto:

Starai guardando? Ossa e tutto?