È A Waltons Thanksgiving su Netflix? (dove guardare)

La famiglia Walton torna su The CW durante le festività natalizie con un altro film. L’anno scorso, la rete è andata in onda Il ritorno a casa dei Walton, che è stato il primo dei film di riavvio con un cast completamente nuovo che interpreta i personaggi amati dai fan. Nel 2022, Un Ringraziamento Walton continua la storia.

Mentre la famiglia continua a risentire degli effetti della depressione, John Walton (Teddy Sears) accetta lavori saltuari e si prende cura della sua fattoria per guadagnarsi da vivere per la sua famiglia. Nel frattempo, mentre iniziano i festeggiamenti per l’Annual Harvest Festival Fair, John Boy (Logan Shroyer) impara un’importante lezione di vita sulla responsabilità.

La rete CW ha subito alcuni importanti cambiamenti dietro le quinte che continueranno a cambiare ciò che vediamo sullo schermo. Mentre molti spettacoli preferiti dai fan sono stati cancellati, The CW sembra continuare a portare I Walton ritorno per una nuova generazione.

Ma lo farà Un Ringraziamento Walton sarà disponibile per lo streaming su Netflix dopo la messa in onda su The CW? Ecco cosa sapere sul nuovo film di riavvio a tema natalizio.

È A Waltons Thanksgiving su Netflix?

Purtroppo, Un Ringraziamento Walton non sarà disponibile per lo streaming su Netflix. La CW ha concluso il suo accordo con il servizio di streaming nel 2019, il che significa che solo gli spettacoli presentati in anteprima con tale accordo continueranno ad arrivare su Netflix. Attualmente, quell’elenco di spettacoli include Riverdale, Il flash, e Tutti americani (e il suo spin-off).

Se stai cercando qualcosa di simile a I Walton e i suoi film attuali su The CW, assicurati di dare un’occhiata a questi titoli su Netflix: Anne con la E, Heartland, Virgin River, A Very Country Christmas, e più film e spettacoli per famiglie.

Dove guardare il Ringraziamento di A Waltons

Un Ringraziamento Walton va in onda la notte del Ringraziamento, giovedì 24 novembre alle 8/7c su The CW. Dopo la sua messa in onda televisiva, il film speciale dovrebbe essere disponibile per lo streaming sul sito Web e sull’app di The CW.

Il primo Walton film, 2021 Il ritorno a casa dei Walton, è attualmente disponibile per lo streaming su Peacock, ovvero Un Ringraziamento Walton potrebbe anche trovare la sua strada per lo streamer NBCUniversal nel prossimo futuro.

Se stai cercando di guardare la serie originale, tutte e nove le stagioni di I Walton sono disponibili per lo streaming su Amazon Prime Video con un abbonamento. La nona stagione della serie può essere guardata gratuitamente sul servizio Freevee di Amazon.

Farai il check-out? Un Ringraziamento Walton su The CW?