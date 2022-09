Dystopian K-Drama “Goodbye Earth” Stagione 1 su Netflix: le riprese finiscono e cosa si sa finora

Dovrebbe arrivare su Netflix nel 2023, è la nuova entusiasmante serie K-drama distopica, Addio Terra. Basato sul romanzo di Kōtarō Isaka, ci aspettiamo pienamente Addio Terra per essere un grande successo con gli abbonati. Le riprese sono terminate di recente, stiamo tenendo traccia di tutto ciò che devi sapere Addio Terra stagione 1 su Netflix.

Addio Terra è un imminente dramma distopico sudcoreano Netflix Original diretto da Kim Jin-Min e scritto dallo sceneggiatore Jung Sung Joo. È la prima volta dal 2015 che Jung Sung Joo scrive una sceneggiatura quando ha scritto il dramma L’ho sentito attraverso la vite. È anche responsabile della scrittura dei drammi Storia d’amore segreta, Rose e germogli di fagiolie Le credenziali di una moglie.

Quando è Addio Terra in arrivo su Netflix?

Una data di uscita ufficiale deve ancora essere data, ma Han Cinema ha il dramma previsto per l’uscita nel 2023.

Qual è la trama Addio Terra?

Un esame di disperazione e speranza in individui consapevoli di un asteroide che sfreccia verso la Terra, a significare la fine del mondo.

Qual è lo stato di produzione?

Stato di produzione ufficiale: Post-produzione (Ultimo aggiornamento: 05/09/2022)

Il 5 settembre 2022 un tweet di un account fan di K-Drama ha pubblicato uno screenshot da Instagram rivelando che le riprese erano terminate su Goodbye Earth.

•kdm• Le riprese della serie Netflix “Goodbye Earth” sono terminate. Non vedo l’ora che venga rilasciato nel 2023 🤩🥳 pic.twitter.com/DxMkIwt9Cc — K-Drama Menfess (@kdrama_menfess) 5 settembre 2022

Di chi sono i membri del cast Addio Terra?

Ahn Eun Jin sarà riconoscibile da alcuni abbonati Netflix poiché l’attrice aveva già recitato in un ruolo di supporto Playlist dell’ospedale come Chu Min Ha, e un ruolo minore in entrambe le stagioni di Regno come moglie di Moo Young, la guardia personale del principe ereditario.

Yoo Ah In ha fatto la sua prima apparizione in un drama in 4 anni quando ha interpretato Jung Jin Soo in Patto con l’inferno. L’ultimo progetto dell’attore sarà anche con Netflix come protagonista Addio Terra nel ruolo di Ha Yoon Sang.

Jeon Sung Woo ha già recitato nell’adattamento coreano di Sopravvissuto designatoma il suo ruolo di sacerdote Damiano sarà il primo su Netflix in quasi quattro anni.

Kim Yoon Hye ha anche recitato solo in un Netflix Original quando in precedenza aveva avuto un ruolo di supporto nell’incredibilmente popolare Vincenzo come Seo Mi Ro.

Di seguito sono riportati i membri del cast confermati finora per Addio Terra:

Membro del cast di ruolo Jin Se Kyung Ahn Eun Jin Ha Yoon ha cantato Yoo Ah In Priest Damiano / Woo Sung Jae Jeon Sung Woo Kang In Ah Kim Yoon Hye TBA Seo Ye Hwa

Qual è il conteggio degli episodi?

Ne abbiamo la conferma Addio Terra ha un totale di 12 episodi.

I tempi di esecuzione degli episodi devono ancora essere annunciati.

