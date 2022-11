Dwayne Johnson definisce Henry Cavill “il più grande Superman” tra tutti gli attori che hanno interpretato il ruolo

Henry Cavill è uno dei più grandi attori della nostra generazione. Nel corso degli anni, Cavill si è consolidato come uno degli artisti più divertenti. La versatilità nel ruolo interpretato da Cavill non ha eguali. Dal Geralt di Rivia nella serie fantasy Lo stregone a Sherlock Holmes in Enola Holmes, l’attore britannico ha regalato al pubblico alcuni ruoli davvero memorabili. Tuttavia, l’elenco dei ruoli memorabili dell’attore è incompleto senza Cavill nei panni dell’Uomo d’Acciaio.

Il Superman di Henry Cavill è innegabilmente uno dei personaggi di supereroi più popolari che ci siano. Vedere Cavill con l’abito kryptoniano è un’esperienza che capita solo una volta ogni secolo. Il personaggio gode di un enorme seguito in tutto il mondo e tra i tanti fan del Superman di Cavill, uno lo è Dwayne “The Rock” Johnson. L’attore ha recentemente fatto il suo debutto da supereroe in Adamo nero e ha espresso le sue opinioni sul Superman di Cavill.

Dwayne Johnson su Henry Cavill nei panni di Superman

Negli ultimi mesi, Il ritorno di Cavill nei panni di Superman ha fatto ripetutamente notizia. Di volta in volta, le voci su Cavill che indossava il suo costume da Superman stavano facendo il giro. E alla fine è successo quando Superman è tornato con una scena cameo e, come tutti sappiamo, Dwayne Johnson ha avuto un ruolo importante nel riportare Cavill al DCEU.

In precedenza, durante il rilascio digitale di Adamo nerotL’attore ha parlato del motivo per cui era ansioso di riportare in vita Cavill e lo ha definito il più grande attore per interpretare Superman. Johnson ha parlato, “Henry Cavill è il Superman della nostra generazione e, secondo me, il più grande Superman.”

In aggiunta a ciò, Johnson ha espresso il suo rispetto nei confronti di Christopher Reeve versione di Superman. Il Avviso rosso l’attore ha continuato, “Lo dico rispettosamente per gli altri attori, in particolare Christopher Reeve, ma Henry è il più grande Superman di tutti i tempi.”

Di recente, la notizia del sequel di Cavill’s Uomo d’acciaio ha recentemente fatto notizia. Tuttavia, il CEO del franchise DC James Gunn ha chiarito le cose. Il Squadra suicida il regista ha rivelato che nessuno sa cosa sta succedendo nel DCEU tranne lui.

Quale pensi che sarebbe il modo giusto per celebrare il ritorno di Cavill al DCEU? Sentiti libero di farcelo sapere nei commenti qui sotto.

