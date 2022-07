Dustin muore in Stranger Things stagione 4 volume 2? (Spoiler)

Quante lacrime hai versato durante le ultime due puntate di Cose più strane stagione 4? Perché abbiamo pianto MOLTO. Anche se eravamo ben consapevoli che ci sarebbero state alcune vittime lungo la strada in questa stagione, ci siamo comunque sentiti come se fossimo stati presi a pugni quando si è trattato dei nostri personaggi preferiti che hanno esalato i loro ultimi respiri davanti ai nostri occhi nel Sottosopra.

Per settimane, i fan hanno teorizzato sui social media su chi sarà quello a morire, e si è anche diffusa una voce che affermava che potremmo aspettarci cinque morti dal finale dello show. Eppure, siamo stati ancora colti alla sprovvista dal finale di stagione.

Spoiler avanti per Cose più strane stagione 4.

Se hai già visto gli ultimi due episodi, intitolati “Papa” e “The Piggyback”, saprai bene quali personaggi sono stati uccisi. Ma se devi ancora vedere i nuovi episodi (ciao, cosa stai ancora aspettando?) allora ti consigliamo di tornare su questo articolo per evitare spoiler. Ma se sei troppo curioso e vuoi sapere in anticipo, continua a leggere.

Dustin muore nella stagione 4 di Stranger Things?

I nomi di molti personaggi sono stati gettati nel cappello come potenziali morti per Cose più strane stagione 4 volume 2, e mentre abbiamo visto una serie di teorie per alcuni personaggi, un nome che temevamo mai apparire era quello di Dustin Henderson, interpretato da Gaten Matarazzo.

Dustin è di gran lunga uno dei nostri personaggi preferiti sullo schermo: con i suoi ritorni esilaranti, la conoscenza infinita e le frasi accattivanti, come potrebbe non esserlo? Quindi, quando è iniziata a circolare la speculazione sul fatto che Dustin potesse essere quello della banda di Upside Down a mordere il proiettile, abbiamo trattenuto il respiro.

Quando i pipistrelli hanno attaccato, sciamato e circondato la casa mobile di Eddie nell’Upside Down, abbiamo pensato “questo è tutto” e abbiamo chiuso gli occhi mentre ci aspettavamo che arrivasse il colpo finale. Ma non è mai stato così per Dustin, e si scopre che ci stavamo preoccupando per Dusty Bun quando avremmo dovuto essere più preoccupati per qualcun altro.

Quindi no, Dustin Henderson non muore Cose più strane stagione 4 volume 2 – ma abbiamo ancora vittime nel cuore.

Chi muore in Stranger Things stagione 4 volume 2?

Siamo stati avvisati. Sapevamo tutti che sarebbe successo. Molti hanno persino indovinato correttamente chi della banda sarebbe caduto Cose più strane stagione 4 volume 2. Eppure, eravamo ancora impreparati.

Il più grande strappalacrime di gran lunga è stato quando Eddie Munson è morto eroicamente combattendo contro i pipistrelli e quando Max Mayfield ha esalato il suo ultimo respiro in grembo a Lucas Sinclair. Questi sono stati probabilmente i più grandi shock, e anche se Max tecnicamente muore e viene resuscitato da Eleven, il suo destino è ancora nell’aria. Gli altri personaggi che sono morti anche negli ultimi due episodi includono il dottor Brenner, Jason Carver e molti cittadini innocenti di Hawkins.