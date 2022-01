Due film in un unico pezzo in arrivo su Netflix a febbraio 2022

Per la prima volta da giugno 2020 nuovi contenuti di One Piece arrivano su Netflix. Due film, Episodio di Alabasta: La principessa del deserto e i pirati, e Episodio di Chopper: Bloom In The Winter, Miracle Sakura sarà disponibile per lo streaming su Netflix a febbraio 2022.

Dall’annuncio che Netflix stava sviluppando la serie live-action di One Piece, c’è stato un dibattito costante sulla quantità di contenuti anime che Netflix avrebbe ricevuto. Finora, solo le saghe East Blue e Alabasta sono state disponibili per lo streaming. Considerando che l’anime ha oltre 1000 episodi, solo una piccola parte è disponibile su Netflix.

Entrambi i film sono rivisitazioni e versioni condensate della saga di Albasta e dell’Arco di Drum Island,

Qual è il film “Episodio di Alabasta: La principessa del deserto e i pirati”?

Episodio di Alabasta: La principessa del deserto e i pirati è l’ottavo film di One Piece ed è uscito nelle sale giapponesi nel marzo 2007. Il film è una rivisitazione incredibilmente snella della Saga di Alabasta, che nella serie anime consiste in oltre 27 ore di contenuti, ma nel film è condensata in un incredibili 90 minuti.

Nel film, i Pirati di Cappello di Paglia si recano nella nazione di Alabasta, al fine di abbattere il Coccodrillo, uno dei sette signori della guerra del mare, e il cospiratore dietro la guerra civile del paese.

Stiamo ancora aspettando una data di uscita ufficiale di Netflix.

Quale è Episodio di Chopper: Bloom In The Winter, Miracle Sakura film?

Episodio di Chopper: Bloom In The Winter, Miracle Sakura è il nono film di One Piece ed è uscito nelle sale giapponesi nel marzo 2008.

Il film è un remake di Drum Island Arc, che ha introdotto il personaggio di Tony Chopper, il dottore dei Pirati di Cappello di Paglia. Tuttavia, sono state apportate alcune modifiche importanti, come l’aggiunta di Franky e Nico Robin alla ciurma di cappelli di paglia, insieme ai Cappelli di paglia che navigano sulla Thousand Sunny e non su Going Merry.

Stiamo ancora aspettando una data di uscita ufficiale di Netflix.

Sono più episodi del Un pezzo anime in arrivo su Netflix?

Non ci sono ancora notizie da Netflix sullo stato del Un pezzo anime. Tuttavia, con l’aggiunta dei film e lo sviluppo della serie live-action, restiamo fiduciosi che altri episodi di One Piece arriveranno su Netflix in futuro.

Va inoltre notato che recentemente Netflix Japan ha ricevuto oltre 1000 episodi dell’anime di One Piece.

