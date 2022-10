DreamWorks ‘The Bad Guys’ in arrivo su Netflix a novembre 2022

Il nuovo film d’animazione della DreamWorks I cattivi uscito nelle sale all’inizio di quest’anno e il suo periodo in Peacock volgerà presto al termine. Lo farà essere tra la prima ondata di titoli in arrivo su Netflix come parte dei nuovi accordi di animazione raggiunti negli Stati Uniti. Ecco quando I cattivi sarà su Netflix.

In uscita a fine aprile negli Stati Uniti (altre regioni l’hanno visto nelle sale fino a marzo e all’inizio di aprile), il nuovo film d’animazione è del regista Pierre Perifel. È basato sul libro illustrato per bambini di Aaron Blabey.

Il cast vocale del film include Sam Rockwell, Craig Robinson, Marc Maron, Anthony Ramos e Awkwafina.

Quando sarà The Bad Guys su Netflix negli Stati Uniti?

Grazie all’accordo DreamWorks appena annunciato, possiamo prevedere con precisione quando The Bad Guys arriverà in streaming negli Stati Uniti.

Secondo l’accordo, Netflix USA avrà parte della finestra di pagamento 1. Quella finestra dura 18 mesi e inizia 45 giorni dopo l’uscita del film nelle sale. La finestra cinematografica di Bad Guys era, infatti, lunga 70 giorni, il che significa che arriverà su Netflix un po’ più tardi di quanto previsto in precedenza.

Ora ne abbiamo la conferma I cattivi arriverà su Netflix USA il 1° novembre 2022.

Ecco il programma di rilascio completo di pay-1 per I cattivi:

Finestra di uscita nelle sale: 22 aprile – 1 luglio 2022

22 aprile – 1 luglio 2022 Finestra Pavone 1: 1 luglio – 31 ottobre 2022

1 luglio – 31 ottobre 2022 Finestra 1 di Netflix: 1 novembre 2022 – 1 settembre 2023

1 novembre 2022 – 1 settembre 2023 Finestra Pavone 2: 1 settembre – 1 gennaio 2024

Anche Netflix dovrebbe quindi ricevere di nuovo il film nella seconda finestra nel 2026, ma questo deve ancora essere confermato.

Altri film che usciranno come parte di questo accordo in futuro includono Serventi: L’ascesa di Grue il Mario film in uscita durante le festività natalizie.

Volere I cattivi essere su Netflix al di fuori degli Stati Uniti?

Purtroppo non conosciamo i piani per i titoli Dreamworks e Illumination al di fuori degli Stati Uniti. Di conseguenza, non aspettarti di essere in streaming I cattivi alla fine del 2022 come faranno gli Stati Uniti.

Basandosi sugli anni precedenti, i film di Dreamworks in genere non arrivano su Netflix nel Regno Unito fino a due anni dopo la loro prima nelle sale (come nel caso di Troll: tour mondiale). Se questo è il caso di questo film, non lo vedrai fino al 2024.

Molte regioni di Netflix, come Canada, America Latina e altre regioni selezionate, hanno ricevuto 2019 Abominevole all’inizio del 2022. Se è il caso di queste regioni per The Bad Guysnon sarà disponibile fino alla fine del 2024/2025.

Terremo aggiornato questo post nel tempo per riflettere le modifiche alle informazioni man mano che le riceviamo.

Non vedi l’ora di dare un’occhiata I cattivi su Netflix? Fateci sapere nei commenti.