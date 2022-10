Drake, che è considerato lui stesso una maledizione, una volta cadde vittima del secondo spettacolo Maledizione con Kanye West?

Se intendi vincere uno sport, non interagire con Drake, le sue canzoni o qualsiasi cosa a lui collegata! Anche se il rapper potrebbe avere un seguito di fan dei classici cult. Ma c’è questa maledizione associata al suo nome, e se diventi una vittima, non c’è via d’uscita. Sì! Stiamo infatti parlando del famigerato “Maledizione di Drake”. Ma lo sapevi la personalità, lui stesso, considerata una maledizione, ne è diventata vittima insieme a Kanye West e pochi altri artisti?

Drake è famoso per fare grandi scommesse su diversi sport. Le sue imprese più recenti sono con Premiere League e le squadre insistenti di El Clasico Arsenal e Barcellona. Ha messo £ 537.000 su entrambe le squadre per portare a casa i trofei della lega. Mentre l’Arsenal sembra tra le poche entità sportive che hanno sollevato la maledizione inchiodando una fantastica vittoria per 1-0 contro il Leeds United, La Barca di El Classicoche purtroppo ha avuto una partita intrigante contro il Real Madrid perso la partita.

Forse il team canadese, che ha persino ottenuto il logo di Drake dopo aver archiviato 50 miliardi di stream su Spotify, è caduto preda della maledizione.

E chi l’avrebbe mai pensato lo stesso rapper una volta era intrappolato nella rete del Second Show Curse? Bene, ecco tutto ciò che devi sapere al riguardo.

Drake, insieme a Kanye West, una volta cadde preda di una maledizione musicale

Ci sono state alcune maledizioni superstiziose in cui l’umanità ha creduto sin dalla sua esistenza. Alcuni sono persino emersi nel mondo degli artisti e dei musicisti. Uno di questi hoodoo è nato nel 2013 e ha preso il nome Secondo spettacolo maledizione. Apparentemente, chiunque ne fosse vittima ha cancellato il suo secondo spettacolo nel tour musicale per un motivo o per l’altro. E il diavolo ha messo gli occhi anche sui due più grandi rapper del mondo.

Mentre Kanye West, ora conosciuto come Ye, ha dovuto fermare la sua fermata a Vancouver sul suo fresco Sì tour per motivi imprevisti, Drake ha rinunciato alla sua seconda tappa a Filadelfia sul suo Ti piacerebbe un tour? tour per motivi tecnici. Non solo loro, anche artisti come Rihanna e Justin Bieber hanno dovuto cancellare le loro seconde serate, forse, a causa della sfortuna.

Nel frattempo, aspettiamo e vediamo se la squadra di punta della Premier League, l’Arsenal, esce vincente e toglie la maledizione una volta per tutte o rimane la portatrice del calvario.

