Drake balza in avanti Kanye West nella classifica Billboard per gli album n. 1, superando anche l’icona pop Taylor Swift

Ye, precedentemente noto come Kanye West, è una delle personalità più popolari di Hollywood. È uno dei più grandi musicisti della sua generazione che ha ottenuto un enorme successo commerciale nel corso degli anni. Attualmente occupa il terzo posto nella lista dei rapper più ricchi del mondo. Sebbene quest’anno avrebbe potuto essere il più ricco, le sue azioni hanno portato a un esaurimento delle risorse.

L’ex proprietario di Yeezy ha ricevuto un’ampia copertura mediatica nelle ultime settimane dopo le sue dichiarazioni antisemite. La star di 45 anni ha subito un contraccolpo e ha perso i suoi sponsor e le sue collaborazioni, tra cui Adidas, Gap e Balenciaga. Ma questo forte vento di giorni bui non sembra finire per questo influente stilista. Mentre Drake balza in avanti verso ovest nella classifica di Billboard per gli album numero 1 superando anche Taylor Swift.

Drake batte Kanye West e Taylor Swift nella classifica Billboard 200

In un recente rapporto pubblicato da Billboard, viene rivelato che il nuovo album di Drake occupa il primo posto della classifica. Il rapper canadese ha rilasciato La sua perdita album il 4 novembre in collaborazione con 21 Savage. Attualmente, Drake ha il terzo album più numero 1 nella classifica Billboard 200 dopo The Beatles e Jay-Z.

Tuttavia, Kanye West ha un totale di dieci album e anche Taylor Swift è rimasto indietro con 11 n. 1. Questo album si è rivelato un enorme successo per Drake poiché il set è stato registrato 404.000 unità equivalenti a un album negli Stati Uniti. Inoltre, Her Loss costituisce la maggioranza delle sue unità e ha raggiunto più di 500 milioni nelle sue 16 tracce.

Taylor Swift il cui nuovo album musicale Mezzanotte lanciato il 21 ottobre, ha persino bloccato Spotify. Questo album tanto atteso ha ottenuto un enorme apprezzamento e i fan sono rimasti incantati da tutte le fantastiche canzoni. Nel frattempo, Ye, che era una star di Billboard, è recentemente entrata in polemiche e si è presa una pausa da tutto.

Ha deciso di non rendere più grande questo pasticcio antisemita parlando ulteriormente in pubblico. Il cantante Gold Digger ha preso un digiuno verbale di 30 giorni che suggerisce che sembra rendersi conto dei suoi errori.

