‘DP’ Stagione 2: K-Drama conclude le riprese e ciò che sappiamo finora

Netflix pubblica costantemente fantastici contenuti sudcoreani, ma l’ultimo dei suoi drammi originali, DP potrebbe essere solo una delle versioni più popolari da allora Allarme d’amore e Regno. I fan erano già entusiasti di apprendere che DP è stato rinnovato per una seconda stagione e saranno ancora più entusiasti di apprendere che le riprese della seconda stagione sono state recentemente concluse. Di seguito terremo traccia di tutto ciò che devi sapere sulla stagione 2 di DP.

DP è una serie poliziesca sudcoreana Netflix Original diretta da Han Jun Hee e basata sul webtoon DP Dog Day di Kim Bo Tong. Un fattore che contribuisce al perché la serie sia così ben accolta è il coinvolgimento di Kim Bo Tong nella serie come co-sceneggiatore della sceneggiatura.

DP Stagione 2 Stato rinnovo Netflix

Stato del rinnovo ufficiale di Netflix: Rinnovato (ultimo aggiornamento: 14/12/2021)

Dopo aver atteso diversi mesi, Netflix Korea ha annunciato su Twitter che DP tornerà per una seconda stagione su Netflix!

‘DP’ è il 2 제작을 명 받았습니다. 이에 신고합니다. 충성!#디피 #DP #정해인 #JungHaeIn @ActorHaein #구교환 #KooKyoHwan #넷플릭스 #Netflix pic.twitter.com/gr8HTXizLy — Netflix Korea|넷플릭스 코리아 (@NetflixKR) 14 dicembre 2021

DP si è comportato molto bene su Netflix al di fuori dell’Europa e del Nord America, trascorrendo diverse settimane nella top ten di molti paesi asiatici. In particolare, la serie ha trascorso 8 settimane tra i primi dieci in Corea del Sud, per un totale di 52 giorni.

La serie si è anche comportata eccezionalmente bene con critici e abbonati, ottenendo valutazioni rispettabili di 8,8 su IMDb e 8,8 su MyDramaList.

Nonostante la serie stia lottando per avere un impatto al di fuori dell’Asia, è fantastico vedere Netflix impegnarsi per i contenuti sudcoreani.

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione di DP?

Finale Ending Re-Cap

La seconda stagione di DP affronterà le conseguenze devastanti alla fine della prima stagione.

Dopo essere stato inesorabilmente vittima di bullismo, Suk Bong è scattato e ha preso in ostaggio Hwang Jang-Soo con l’intenzione di ucciderlo. È grazie alle azioni del detective Na che impedisce a Suk Bong di uccidere Hwang, ma Jun-Ho ha dovuto impedirgli di picchiare troppo il disertore.

In una rapida svolta degli eventi, Suk Bong è riuscito a impossessarsi della pistola del detective Han e ha inseguito Hwang per finire ciò che aveva iniziato. Han ha supplicato Suk Bong di dimettersi, offrendogli un’indagine su vasta scala sulle accuse contro Hwang e la sua unità.

Nonostante l’intervento di Han e Jun-Ho, le guardie armate della polizia militare si presentano e circondano Suk-Bong. Rimasto con poca scelta nella sua mente, Suk Bong si spara alla testa ma gli spara al collo e non alla testa, lasciandolo sanguinare dal dolore, chiamando impotente sua madre.

Sulla scia dell’incidente con Suk Bong, Jun-Oh prende misure drastiche e si allontana dal suo comandante e dalla sua unità. Nonostante gli oltre 500 giorni di servizio militare rimasti, Jun-Oh decide di scappare.

Dove sarà Giu-Oh corri a?

Nonostante sia allontanato da sua madre, il posto naturale in cui Jun-Oh può scappare è quello di sua madre. Ma dato che la polizia militare conosce l’indirizzo di sua madre, non ci vorrà molto prima che trovino Jun-Oh.

Data la sua breve esperienza di lavoro come soldato DP, Jun-Oh dovrà usare le sue esperienze e quelle di coloro che hanno disertato per sfuggire alla cattura.

Le conseguenze della morte di Suk Bong

La cultura del bullismo e delle molestie all’interno dell’esercito sudcoreano alla fine ha portato alla morte di Suk Bong e di vari altri militari.

Il detective Han ha promesso un’indagine completa sull’unità di polizia militare a cui era stato assegnato Suk Bong. Se Han mantiene la sua promessa, è probabile che l’indagine risultante porti alla luce un lungo e malsano passato di bullismo.

Tuttavia, un’indagine dovrà svolgersi a prescindere quando un soldato vittima di bullismo scatta, usando la sua mitragliatrice per uccidere tutti gli uomini nella sua stanza. Ancora più vittime dell’insistente cultura del bullismo.

In quali membri del cast possiamo aspettarci di vedere DP stagione 2?

Possiamo aspettarci che i seguenti membri del cast facciano un ritorno nella seconda stagione di DP:

Ruolo Membro del cast Privato – Ahn Joon Ho Jung Hae Caporale – Han Ho Yul Koo Kyo Hwan Sergente di prima classe – Park Bum Goo Kim Sung Kyun Capitano – Im Ji Sup Son Seok Koo Hwang Jang Soo Shin Seung Ho Ryu Yi Kang Hong Kyung Jung Hyun Min Lee Jun Young

Quando possiamo aspettarci di vedere una seconda stagione di DP?

È stato recentemente riferito che le riprese della seconda stagione di DP sono terminate.

Con le riprese che termineranno nel novembre 2022, è estremamente improbabile che vedremo il k-drama tornare su Netflix prima della fine dell’anno. Una data di uscita realistica per la stagione 2 di DP sarebbe la primavera del 2023.

Vi piacerebbe vedere una seconda stagione di DP su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!