“Dovrò essere d’accordo con gli americani”: Millie Bobby Brown abbandona le sue origini britanniche per un alimento

L’attrice britannica di 18 anni ha raggiunto una certa fama per se stessa. Grazie al programma di punta di Netflix, Cose più straneil mondo della recitazione ha qualcuno di talento come Millie Bobby Brown. Dopo aver interpretato con successo Eleven, ha dimostrato ancora una volta il suo talento e ha sorpreso i fan Enola Holmes. Non solo, ma l’attrice in erba è al culmine della sua carriera ed è una proprietaria affermata della sua azienda di bellezza/cura.

Dopo la sua grande storia di successo, Brown ha avuto l’opportunità di girare per la copertina di settembre di Allure. Non solo aveva un bellissimo portfolio per la rivista, ma ancora una volta ha stupito i fan con la sua natura frizzante e con i piedi per terra. Anche se ha imparato “Il potere e i pericoli della fama,“Non smette mai di essere una bambina nel cuore. Il video postato da Allure, in cui MBB fa 9 cose che non ha mai fatto nella vita, lo ha subito dimostrato. L’abbiamo vista piangere come una bambina e persino sfoggiare le sue doti di moda. Ancora un’altra cosa che ci ha incuriosito è il modo in cui è d’accordo con gli americani su un alimento.

A Millie Bobbie Brown piace di più il nome americano di questo particolare alimento

Uno dei 9 compiti il Enola Holmes All’attrice è stato chiesto di indovinare i nomi americani di alcuni piatti. Questi includevano prodotti alimentari come melanzane, sandwich alla griglia, biscotti e altro ancora. Per due particolari prodotti alimentari, ha accettato di utilizzare i nomi americani.

Secondo lei, il nome americano di Cotton Floss, che è Cotton Candy, ha più senso. Quando apre un altro piatto, riceve quelle che in Inghilterra chiamano patatine. Tuttavia, l’attrice britannica abbandona le sue originidetto, “In realtà, su questo sarò d’accordo con gli americani. Dico patatine fritte; Non dico patatine finché non è fish and chips. Immagino che gli americani debbano essere orgogliosi della loro nomenclatura, ora che Millie ha rivelato la sua preferenza per i nomi dei cibi americani.

L’icona della gioventù che ha persino superato Robert Downey Jr. farà presto il suo debutto in Enola Holmes 2 e Cose sconosciute 5. Sei entusiasta di vederla esibirsi in questi originali Netflix? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.

Nel frattempo, guarda il ritorno di Millie su Netflix con Enola Holmes 2 il 2 novembre 2022.

