Dov’è Warren Jeffs adesso? È ancora vivo?

Mantieni dolcezza: prega e obbedisci è una nuova serie di documentari investigativi sul vero crimine su Netflix sull’autoproclamato profeta Warren Jeffs e sui suoi rapporti con la Chiesa fondamentalista di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (FLDS), un culto segreto e una propaggine della chiesa di estrema destra.

Questa chiesa multimilionaria divenne nota per aver praticato la poligamia e aver sposato donne molto giovani con uomini molto più anziani. Precedentemente noto come “The Fundamentalists”, FLDS è salito al potere dopo che il mormonismo tradizionale ha messo fuori legge la poligamia. I membri di questo gruppo credevano che le mogli plurali fossero ciò che Cristo voleva poiché significava portare più bambini nel mondo e più figli avevi, più alto sarebbe stato il tuo posto in cielo.

Al centro di questo documentario c’è Warren Jeffs e il suo procedimento penale, ma la cosa rinfrescante Mantieni dolcezza: prega e obbedisci possiamo vedere questa storia raccontata attraverso gli occhi delle vittime, molte delle quali sono state forzatamente sposate con i loro cugini o uomini più grandi di loro di decenni quando erano molto giovani, alcuni addirittura minorenni.

Di seguito esamineremo dove si trova Jeffs oggi e la sua continua presenza all’interno dell’FLDS.

Il soggetto del documentario di Keep Sweet Warren Jeffs è ancora vivo?

Sì, Jeffs è vivo e incarcerato presso l’unità Louis C. Powledge del Dipartimento di giustizia penale del Texas, vicino alla Palestina, in Texas.

Dov’è Warren Jeffs adesso? Fa ancora parte della FDLS?

Nel 2007, Warren è stato condannato per due capi di imputazione per stupro di primo grado come complice perché ha sposato Elissa Wall con suo cugino di primo grado Allen Steed di 19 anni quando lei aveva solo 14 anni. Nel 2010, mentre stava scontando le sue condanne consecutive , le condanne sono state annullate dalla Corte Suprema dello Utah.

Poi, come vedrai nella serie di documentari, un’ulteriore indagine sul ranch YFZ, in particolare il tempio, ha portato alla scoperta agghiacciante della stanza dei registri della chiesa, comprese le orribili registrazioni audio delle cosiddette “sessioni sacre”, che secondo quanto riferito ha rivelato che Jeffs stava aggredendo sessualmente ragazze di appena 12 anni di fronte alle mogli della sorella.

Nel 2011, Jeffs è stato condannato per due capi di imputazione per violenza sessuale su minore e successivamente condannato all’ergastolo, più altri 20 anni. Aveva 78 mogli quando andò in prigione, e secondo Mantieni dolcezza: prega e obbedisci24 di loro avevano meno di 17 anni.

Purtroppo, il FLDS è ancora molto vivo con migliaia di membri in tutto il paese e Jeffs ha persino devoti seguaci che credono ancora che sia il profeta. Sta ancora gestendo la chiesa dalla prigione e rilasciando “rivelazioni”.

Warren Jeffs potrebbe mai uscire di prigione?

Bustle ha riferito su questa domanda, sottolineando che era improbabile che Jeffs sarebbe mai stato rilasciato a causa della gravità della sua condanna. Come minimo trascorrerà 45 anni in prigione prima di poter beneficiare della libertà condizionale.

Jeffs aveva 55 anni quando ha ricevuto la sua condanna, quindi anche se avesse scontato solo il minimo di 45 anni, avrebbe comunque compiuto 100 anni quando gli sarebbe stata concessa la libertà condizionale. Non sembra probabile che uscirà mai.

Mantieni dolcezza: prega e obbedisci è ora in streaming su Netflix.