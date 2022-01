Dov’è Vipers di Stay Close? Il club è reale?

Stay Close potrebbe essere stato uno degli ultimi arrivi su Netflix nel 2021, ma la serie misteriosa ha dimostrato di essere il più grande nuovo spettacolo del servizio di streaming finora nel 2022.

Parte del successo di Stay Close è dovuto alle sue location uniche per le riprese che hanno sede nel nord-ovest dell’Inghilterra.

Uno dei luoghi chiave di Stay Close è la discoteca Vipers, ma dov’è il locale iconico ed è un vero club?

Stay Close: data di uscita e trama

Stay Close è arrivato su Netflix il 31 dicembre, rendendolo una delle ultime novità del servizio di streaming del 2021.

Basata sull’omonimo romanzo di Harlan Coben, la serie segue quattro persone che nascondono oscuri segreti e fanno tutto il possibile per nascondere il loro oscuro passato a chi gli è più vicino.

Megan è una mamma di tre figli di periferia, Lorraine è la sua migliore amica di lunga data, Ray è un produttore di documentari promettente diventato fotografo di paparazzi e il DS Michael Broome è un detective sull’orlo del burnout poiché non riesce a lasciar andare un caso freddo che lo perseguita da anni.

Mentre la serie si dipana e Broome svela più mistero, le tensioni aumentano quando una coppia di coloratissimi psicopatici emergono con la propria agenda da imporre.

Dov’è Vipers in Stay Close?

Mentre Vipers sembra essere un unico luogo in Stay Close, due luoghi sono stati effettivamente utilizzati per creare la discoteca immaginaria.

La prima posizione è una ex discoteca nella città costiera di Formby, nel Merseyside, che funge da esterno di Vipers.

Tuttavia, secondo il location manager Mark O’Hanlon, l’edificio dall’aspetto unico che funge da facciata di Vipers doveva essere demolito entro la fine del 2021.

“Quello per me è stato uno dei luoghi più belli in cui ho girato. L’ho sempre guardato e ho pensato che sarebbe stato fantastico usarlo”, ha spiegato. “Dopo questo sarà appiattito. Entro la fine dell’anno sarà tutto finito”.

Al suo posto, il parco avventura Go Outside situato sul sito è destinato a costruire una serie di nuove strutture.

Nel frattempo, l’interno del club Vipers viene effettivamente girato in un vero bar.

Quel bar in questione si chiama Impossible e si trova vicino a Deansgate, nel centro di Manchester.

Impossible è un locale a tre piani con un’area bar/discoteca, gin nest, ristorante e persino un teatro per sfilate di moda intime, spettacoli o proiezioni di film.

Il cast di Stay Close parla dei luoghi delle riprese di Vipers

Non solo Vipers funge da luogo chiave per tutta la serie, ma anche i luoghi utilizzati per creare il club immaginario sono rimasti con il cast dello spettacolo.

Parlando in un comunicato stampa di Netflix, l’attore James Nesbitt ha dichiarato: “Adoro girare a Manchester. Il posto che abbiamo usato per i Vipers è un bar che si chiamava qualcosa come Bar 37 ai tempi in cui stavo facendo Cold Feet.

“È questo set meraviglioso, bellissimo, seducente, sexy e fumoso per Vipers”, ha concluso.

Nel frattempo, Sarah Parish, che interpreta il manager dei Vipers, Lorraine, ha detto inoltre: “Abbiamo un club pieno di artisti di supporto. Quindi è sempre divertente fare i doday al Vipers, soprattutto dopo la pandemia in cui non sei stato in una stanza con più di quattro persone per circa un anno. Quindi essere in una discoteca con la musica a tutto volume è stato semplicemente fantastico”.

Stay Close è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 31 dicembre 2021.

In altre notizie, un riavvio di King of the Hill è ufficialmente confermato alla Fox?