Dove viene girata la serie The Lincoln Lawyer su Netflix?

Chi non è interessato a un avvincente dramma legale di tanto in tanto?

Netflix ha consegnato più della sua giusta quota nel corso degli anni, ma recentemente l’attenzione è caduta saldamente su The Lincoln Lawyer.

In realtà è un adattamento del romanzo di Michael Connelly del 2008 The Brass Verdict.

Creato da David E Kelley e sviluppato da Ted Humphrey, Manuel Garcia-Rulfo interpreta l’avvocato difensore di Los Angeles Mickey Haller, coinvolto in un caso con alcuni gravi shock in attesa di essere svelati.

Sarai immerso in questo mondo di legge e corruzione per i suoi dieci episodi, ma dove è stato girato esattamente The Lincoln Lawyer?

ancora dal trailer di The Lincoln Lawyer, Netflix

Dove viene girato The Lincoln Lawyer?

Ambientato a Los Angeles, sarai felice di vedere che anche The Lincoln Lawyer è stato girato a Los Angeles.

Questo potrebbe non sorprendere, considerando che la città della California meridionale è il vero cuore dell’industria televisiva della nazione. The Cinemaholic riporta che gran parte delle sequenze sono state girate nel centro di Los Angeles, con una serie di scene facilitate a Spring Street e Grand Avenue.

Inoltre, coloro che hanno familiarità con il centro di Los Angeles possono avvistare anche artisti del calibro del Wilshire Ebell Theatre e del Wilshire Boulevard.

Puoi trovare il prestigioso teatro al 4401 W 8th St, Los Angeles, CA 90005, e uno dei teatri più antichi di Los Angeles richiede probabilmente una visita. Puoi controllare le prossime esibizioni e i biglietti sul sito web qui.

Inoltre, un bungalow a Chatsworth è stato utilizzato per girare alcune sequenze di interni e anche il cast e la troupe si sono riversati a Marina del Rey nella contea di Los Angeles per una parte delle riprese.

La comunità balneare ospita l’omonimo porto ed è una meta particolarmente apprezzata dagli appassionati di nautica.

Impossibile caricare questo contenuto

“La cultura messicana qui è così grande”

Durante una recente conversazione con Fangirlish, Manuel Garcia-Rulfo ha parlato del ruolo, e vale la pena ricordare che nel materiale originale la madre del personaggio è messicana.

Descrive Los Angeles come “un altro personaggio di questa serie”, spiegando che i produttori volevano mostrare Topolino come un messicano a Los Angeles, esplorando come le due culture si fondono.

“La cultura messicana qui [in LA] è così grande”, ha spiegato, riconoscendo come sono riusciti a rappresentarlo nella serie. “Penso che lo renda solo più ricco.”

L’avvocato Lincoln | Trailer ufficiale

BridTV

9526

L’avvocato Lincoln | Trailer ufficiale

https://i.ytimg.com/vi/au06yHMuMGc/hqdefault.jpg

992660

992660

centro

13872

Altre serie TV girate a Los Angeles

Naturalmente, Los Angeles è il fulcro della nazione per il cinema e la televisione. Di conseguenza, alcuni dei più grandi spettacoli della memoria recente hanno sfruttato al meglio le loro posizioni e strutture.

Scopri una selezione di titoli:

Il libro di Boba Fett

Brooklyn nove-nove

Destro

Game of Thrones

Grey’s Anatomy

Inventare Anna

Uomini pazzi

Intervallo esterno

Wanda Vision

Voi

The Lincoln Lawyer è ora in streaming su Netflix.

In altre notizie, The Rookie stagione 4 episodio 22 cast: Alan Tudyk guest star nel finale