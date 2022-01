Dove vedere online la nuova serie

Terra promessa, l’ultimo dramma televisivo multigenerazionale incentrato su un vigneto, l’altro è PROPRIO I re di Napa)– debutta stasera.

La serie segue Joe Sandoval (John Ortiz), il patriarca di una famiglia la cui ricchezza e potere derivano dal successo della loro azienda vinicola della Sonoma Valley. È giunto il momento per Joe di determinare la direzione futura dell’azienda che ha i suoi figli al limite.

Hanno tutti un interesse personale nei vigneti e negli affari della famiglia, tuttavia, Joe deve anche vedersela con Margaret Honeycroft (Bellamy Young), la sua ex moglie e madre di tre dei suoi figli. Ha intenzione di prendergli le vigne come erano una volta di suo padre, anche se Joe è colui che ne ha fatto un impero.

C’è, tuttavia, qualcosa nel passato di Joe che sta per alzare la testa e che potrebbe significare guai non solo per lui, ma anche per la sua famiglia e per l’azienda che ha costruito per decenni.

Dove vedere Terra promessa

Terra promessa debutterà lunedì 24 gennaio alle 22:00 ET su ABC. La serie è disponibile per lo streaming il giorno successivo su Hulu. Gli spettatori potranno trasmettere in streaming la prima, “A Place Called Heritage” e il secondo episodio dello show, “La Madrugada”, sullo streamer martedì 25 gennaio. Il secondo episodio farà il suo debutto in onda lunedì 31 gennaio .

Terra promessa arriverà su Netflix?

Come menzionato sopra, Terra promessaLa casa dello streaming è Hulu. Non si sa se lo show farà il suo debutto su Netflix dopo la conclusione della prima stagione.

Guarda il trailer della serie qui sotto:

Ti sintonizzerai? Terra promessa?

