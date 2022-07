Dove trovare la pizza di Stranger Things

Cose più strane la stagione 4 è ora in streaming e c’è così tanto da amare nella nuova stagione, incluso il nuovo migliore amico di Jonathan, Argyle. È un totale ladro di scene di cui i fan si innamoreranno sicuramente grazie alle sue battute esilaranti e alle reazioni che ha nell’essere spinto nel caos che segue Jonathan e la squadra.

Potremmo riempire diversi post che parlano di Argyle, ma siamo distratti dal nostro amore per Cose più strane‘ ultimo personaggio di successo. Oggi siamo qui per discutere del luogo in cui lavora Argyle: Surfer Boy Pizza!

Nella serie, Argyle si guadagna da vivere lavorando nell’industria alimentare come fattorino presso la catena di pizzerie, il che torna utile per Jonathan, Mike e Will quando si trovano in difficoltà a un certo punto durante la stagione.

Le probabilità sono che se sei arrivato a questo pezzo particolare, stai attualmente guardando la stagione e ti chiedi se Surfer Boy Pizza sia reale o un’opera di fantasia. Allora puoi goderti un trancio di pizza della catena?

Surfer Boy Pizza è reale?

Mentre ci sono molte aziende e marchi reali referenziati all’interno Cose più strane, Surfer Boy Pizza non è un vero marchio. Invece, sembra essere stato creato per gli scopi dello spettacolo poiché non troverai nessun negozio Surfer Boy Pizza da nessuna parte. Detto questo, puoi acquistare la pizza a marchio Surfer Boy Pizza per il tuo Cose più strane abbuffata!

Dove comprare la pizza di Stranger Things

In collaborazione con Walmart, Netflix sta vendendo una varietà di pizza surgelata a marchio Surfer Boy Pizza che puoi acquistare nei negozi e online!

Le pizze sono vendute in quattro varietà tra cui pepperoni, suprema, amanti della carne e jalapeno all’ananas. Ogni scatola presenta il marchio che vediamo nello spettacolo, con il retro delle scatole con alcuni dei nostri personaggi preferiti.

“Surfer Boy Pizza… Goditi la tua torta Surfer Boy Pizza personale della nuova stagione di Netflix Cose più strane! Parti per un’avventura dal sapore assolutamente fantastico che ti farà sentire come se le tue fette fossero state consegnate calde a casa tua “, anticipano le scatole. “Ogni varietà da leccarsi i baffi contiene una ricca salsa di pomodoro, una deliziosa mozzarella e un’ampia gamma di condimenti. La spessa crosta è croccante all’esterno e ariosa all’interno: penserai che sia stata lanciata a mano dagli stessi ragazzi di Surfer Boy Pizza. Butta una torta in forno e allaccia le papille gustative, brochachos!”

Dobbiamo confessare, è un marchio geniale di Netflix e non possiamo pensare a un modo migliore per goderci la stagione se non godendoci un po’ Cose più strane pizza e Eggos mentre lo fai!

Cose più strane la stagione 4 è ora in streaming su Netflix.

Questo post contiene link di affiliazione, in cui potremmo ricevere una percentuale di qualsiasi vendita effettuata dai link in questa pagina. Prezzi e disponibilità accurati al momento della pubblicazione.