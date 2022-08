Dov’è Stingray nella quinta stagione di “Cobra Kai”? Perché è stato tenuto fuori dal trailer?

Non facciamo tutti di tutto per realizzare i nostri sogni d’infanzia? Mentre la maggior parte di noi opta per la strada del duro lavoro e della determinazione per ottenere tutto ciò che desideravamo, alcuni escono dai sentieri battuti e diventano dei mascalzoni e dei brutti pezzi di lavoro. E quello di Cobra Kai Raimondo o razza, come i fan lo conoscono popolarmente, è l’esempio perfetto. Una definizione vivente di “uomo-bambino”, è un personaggio ricorrente nella sitcom americana. La stagione 4 lo ha visto stringere la mano a Terry Silver, cosa che lo ha aiutato a garantire una posizione nel dojo e soddisfare il motivo di Silver. Le sue azioni hanno anche impostato la storia per la prossima stagione. Tuttavia, sebbene Silver sia ora la mano sinistra, non abbiamo visto Stingray nel Cobra Kai trailer della quinta stagione.

Perché è così? Cosa sta combinando Raymond nella prossima stagione? Ecco cosa ipotizzano i fan.

Cosa sta combinando Stingray nella quinta stagione di Cobra Kai?

Nel finale della stagione 4, abbiamo visto Stingray si rivolta contro l’unica persona che ha creduto nel suo stile di combattimento e lo ha reso un tosto. John Kreese in seguito bandì il Yellowbelly dal suo dojo dopo aver scontato la libertà vigilata dopo il combattimento alla West Valley High School. Quando Raymond tenta di fare appello per la reintegrazione nel dojo, Terry Silver lo picchia quasi a morte. Terry quindi gli offre un posto a sedere Cobra Kai a condizione che identifichi Kreese come il suo aggressore. Ciò fa sì che Kreese venga arrestato e Silver prenda il controllo del suo dojo. E i fan vogliono sicuramente vedere cosa gli riserva il futuro.

Tuttavia, nel nuovo trailer non vediamo il combattente che usa la sua anca per battere i suoi avversari. I fan ipotizzano che la sua scomparsa dal trailer potrebbe essere dovuta al fatto che è un personaggio ricorrente ed è appena apparso le stagioni 2 e 4 come catalizzatore per portare avanti la storia.

Commento dalla discussione Il commento di Handle_Free dalla discussione "Dov’è Stingray?".

Commento dalla discussione Commento di alcuni personaggi dalla discussione "Dov’è Stingray?".

Alcuni i fan credono anche che Silver abbia pagato abbastanza a Raymond per lasciare il Miyagiverse e non mostrare mai più la sua faccia. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che non vuole che le sue malefatte vengano allo scoperto e depreda l’impero che ha costruito in un breve periodo di tempo. Potrebbe anche finire in prigione dopo aver battuto qualcuno per Terry, dove Kreese lo affronta. O forse ha deciso di andare sotto il santuario del gran maestro Oogway nel Kung-fu panda-verse per riscattarsi.

Commento dalla discussione Il commento di EisenfaustAmLanz dalla discussione "Dov’è Stingray?".

Ecco cosa i fan hanno da dire di più sulla sua assenza:

Commento dalla discussione Commento di turdutalp1 dalla discussione "Dov’è Stingray?".

Commento dalla discussione Il commento di LordofFruitAndBarely dalla discussione "Dov’è Stingray?".

Commento dalla discussione Il commento di Bronco_Buff dalla discussione "Dov’è Stingray?".

Dove pensi che potrebbe essere Stingray Cobra Kai stagione 5? Ha qualcosa a che fare con Mike Barnes? Annota i tuoi pensieri nella sezione commenti qui sotto.

LEGGI ANCHE: Niente più karate con zanne d’aquila? “Cobra Kai” ha dimenticato per sempre il dojo di Johnny Lawrence?

Il post Dov’è Stingray nella quinta stagione di “Cobra Kai”? Perché è stato tenuto fuori dal trailer? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.