Dove sta la verità su Netflix?

Una delle ultime docuserie che ha attirato l’attenzione – e non esattamente per i giusti motivi – ha appena debuttato martedì 29 novembre. siamo qui per parlare Casey Anthony: Dove sta la verità e dove puoi trasmetterlo in streaming in questo momento.

Se non hai familiarità con il caso, Anthony è stato accusato di omicidio di primo grado della figlia di due anni Caylee nel 2008 e si è dichiarata non colpevole. Sebbene fosse opinione diffusa che la madre single di Orlando, in Florida, avesse ucciso suo figlio, la sua difesa ha sostenuto che Caylee è annegata accidentalmente e il suo corpo è stato eliminato dal padre di Anthony, George.

La nazione si è indignata quando Anthony è stato dichiarato non colpevole e invece è stato accusato di alcuni reati minori. È stata liberata dal carcere dal 2011 e ora si è aperta per la prima volta davanti alla telecamera per la docuserie Casey Anthony: Dove sta la verità.

La docuserie sta, prevedibilmente, ricevendo molti contraccolpi, ma forse i creatori credono semplicemente che qualsiasi stampa sia una buona stampa.

Dove guardare il documentario di Casey Anthony

Se sei interessato a dare un’occhiata alla serie di tre episodi, Casey Anthony: Dove sta la verità attualmente non è in streaming su Netflix. È un originale di Peacock, il che significa che è in streaming esclusivamente su quella piattaforma. Molto probabilmente non verrà mai aggiunto a Netflix.

Al momento della stesura di questo articolo, la docuserie Peacock ha un punteggio di pubblico del 42% su Rotten Tomatoes e il consenso generale è che il progetto è di cattivo gusto. La commentatrice legale Nancy Grace ha recentemente criticato la serie mentre veniva intervistata da L’Hollywood Reporter, dicendo: “Non lo chiamo documentario”. Grace ha coperto pesantemente il processo di Casey nel suo programma HLN all’epoca e in realtà le è stato chiesto di essere nella serie Peacock. Lei spiegò:

Ho subito rifiutato. Ho rifiutato la partecipazione al cosiddetto “documentario” di Peacock perché nella mia mente avrebbe condonato le sue bugie e in qualche modo scusato l’omicidio di questa bambina. Siamo tutti… cosa? – stare a guardare e ascoltare il suo mucchio di bugie, come se in qualche modo andasse bene? Come se si meritasse trucco e parrucco e un posto davanti alla telecamera sotto le luci per dire la sua cosiddetta verità? C’è solo una verità, e la sua verità non è lei.

Se stai cercando docuserie sul vero crimine che sono su Netflix, ti consigliamo Misteri irrisolti, Conversazioni con un killer, Peccati di nostra madree Night Stalker: la caccia al serial killer.