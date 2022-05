Dove sono ora i doppiatori e le attrici?

Shrek è un film commedia fantasy animato diretto da Andrew Adamson e Vicky Jenson. È la storia di un orco che è emarginato dalla società e un giorno trova la sua casa invasa da una miriade di strane creature mistiche che sono state bandite da Lord Farquaad. Viene fatto un accordo in modo che Shrek possa essere libero da queste creature e riguadagnare la sua privacy e comodità nello stare da solo, ma solo in cambio della principessa Fiona intrappolata. Shrek incontra Donkey lungo la strada e inizia lo svelamento della storia di amicizia, avventura, amore e varie lezioni di vita.

Il primo Shrek il film è uscito più di due decenni fa, nel 2001. Da allora, c’è stato Shrek 2 che è stato rilasciato nel 2004, seguito da Shrek III che è stato rilasciato nel 2007 e, infine, Shrek per sempreuscito nel 2010.

Questo iconico set di film è stato l’apice della commedia per gran parte della nostra infanzia. Ti sei mai chiesto cosa sia successo all’uomo dietro il nostro orco titolare, Shrek? O forse ti starai chiedendo… che fine ha fatto la principessa Fiona! Asino? L’uomo di pan di zenzero?

Bene, entriamo e scopriamolo!

Film, spettacoli e libri di Mike Myers dopo Shrek

Mike Myers ha doppiato il famigerato orco, Shrek. Tuttavia, non abbiamo visto molto di lui dopo la fine del franchise. Sembra che abbia deviato dalla sua carriera di attore dopo che i suoi film sono andati male al botteghino dopo l’uscita di Shrek.

Ha pubblicato un libro intitolato Canada il 15 ottobre 2016, che ha approfondito la sua analisi personale del Canada.

Il suo ritorno alla recitazione è stato con il piccolo ruolo di Ray Foster in Netflix Bohemian Rhapsody, che è stato rilasciato a novembre 2018. Attualmente recita nella serie Netflix The Pentaverate insieme a Lydia West, Debi Mazar e Jennifer Saunders, che ora è in streaming.

Si dice che anche Mike Myers reciterà Austin Powers 4!

Libri, appuntamenti, famiglia e altro di Cameron Diaz

Cameron Diaz ha doppiato la principessa Fiona. Ha deciso di lasciare il suo viaggio come attrice nel 2014, dopo aver recitato in un remake di Annie come il personaggio Miss Hannigan.

In un’intervista con InStyle, ha detto:

Ho dato più della metà della mia vita al pubblico. Sento che va bene per me prendere tempo per me stesso ora.

Quindi cos’altro ha combinato, se non recitare?

La risposta semplice è: diventare un’autrice di bestseller del New York Times, madre, moglie e imprenditrice!

Diaz ha pubblicato 2 libri:

Il libro del corpo: nutri, muoviti, comprendi e ama il tuo fantastico corpopubblicato nel 2013. Questo libro è stato creato per essere un veicolo per Cameron Diaz per condividere i suoi processi per raggiungere una maggiore felicità e una mentalità più sana.

Il libro della longevità: la scienza dell’invecchiamento, la biologia della forza e il privilegio del tempopubblicato nel 2016. Questo libro è stato creato per essere una guida per le donne per mantenere la propria salute e forza mentre invecchiano.

Diaz ha sposato il musicista americano Benji Madden nel 2015. La coppia ha avuto una figlia che hanno chiamato Raddix, nata il 30 dicembre 2019!

Per quanto riguarda i più recenti, nel 2020 ha lanciato il suo marchio di vino biologico, senza additivi e pulito chiamato “Avaline”. Questo è il suo obiettivo principale in questi giorni, dal punto di vista lavorativo.

Film e spettacoli di Eddie Murphy dopo Shrek

Eddie Murphy ha doppiato il personaggio stupido e leale, Ciuchino. Ha avuto una carriera piuttosto attiva dal suo ruolo in Shrek, poiché è anche un cabarettista e cantante. Ha pubblicato diversi video musicali nel 2012 e nel 2013. Si intitolano:

Luce rossa, impresa. Snoop Leone, 2013.

Temporaneo, 2013.

Promessa (non mi spezzerai il cuore)2013.

Ha recitato nella commedia romantica del 2021, In arrivo 2 America, dove ha ripreso il suo ruolo principale, il principe Akeem. Ha recitato in Voi gente che è in post produzione a partire dal 2022, e che tornerà nei panni di Axel Foley Beverly Hills poliziotto 4.

Film e spettacoli di Conrad Vernon dopo Shrek

Conrad Vernon ha doppiato L’uomo di pan di zenzero. A parte la sua voce comica per il personaggio amato, ha giocato un ruolo importante nel dirigere parti del film Shrek franchising. Era uno dei 3 registi per Shrek 2. Da Shrekha doppiato una serie di altri amati personaggi, che sono elencati su IMDb:

Carta igienica e crauti dentro Festa della Salsiccia2016

Eugenio dentro Il capo bambino2017

Cavallo di Troia dentro Il film Emoji, 2017

Oti dentro Guaio, 2019

Entra La famiglia Addams, 2019

Entra La famiglia Addams 22021 – che ha anche diretto.

Film, spettacoli, libri e altro di John Lithgow dopo Shrek

John Lithgow è la voce dietro il principale antagonista in Shrek, Lord Farquaad. È un uomo dai molti talenti, come è evidente attraverso i vari premi che ha vinto, inclusi e non solo, Golden Globe, Emmy, Grammy e altro ancora.

Ha scritto 28 libri, tra cui poesie, illustrazioni e discorsi di politica. I suoi tre libri più recenti sono scritti attraverso un flusso di poesie satiriche, rivelando i suoi pensieri in modo comico sui politici americani, con uno scopo specifico su Donald Trump.

Sono intitolati e pubblicati come segue:

Dumpty: L’età di Trump in versi è stato pubblicato il 20 agosto 2019, poesia satirica, 2019.

Trumpty Dumpty voleva una corona: versi per un’era dispotica è stato pubblicato nel 2020, anche poesia satirica, 2020

A Confederacy of Dumptys: Ritratti di canaglie americane in versi è stato pubblicato nel 2021.

Anche la sua carriera è stata estremamente attiva prima e dopo il suo ruolo in Shrek.

Ha raccolto molti crediti di recitazione solo negli ultimi tre anni. Ha recitato nel ruolo di Arthur Mitchell nel recente Destro rinascita Dexter: Nuovo Sangue. Nel 2022 è apparso nel film Netflix Il Bolla nel ruolo di Tom the Studio Chairman e guest star I Simpson.

Si è anche unito a tre film in post-produzione dal 2022 intitolati Più nitido, Gli assassini della luna dei fiori e un senza titolo Cabrini film.

Puoi guardare Shrek su Netflix.