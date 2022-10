Dove sono ora Derek e Maria Broaddus dopo il calvario di The Watcher?

Netflix è diventato il luogo ideale per avvincenti storie di crimini veri, che si tratti di documentari enigmatici o di drammi agghiaccianti come il recente Monster: The Jeffrey Dahmer Story.

L’ultima fatica dello streamer, The Watcher, è un’altra storia che probabilmente ti farà accapponare la pelle mentre racconta la vera storia di una coppia che si trasferisce nella casa dei loro sogni solo per trasformare la situazione in un incubo quando iniziano a ricevere una serie di lettere minacciose di un anonimo “Osservatore”.

Creato da Ryan Murphy della suddetta serie Dahmer, l’adattamento Netflix segue Dean e Nora Brannock, ma in realtà, la coppia nella vita reale su cui si basa The Watcher sono Derek e Maria Broaddus, ma cosa è successo loro esattamente e dove sono ora?

The Watcher è apparso su Netflix giovedì 13 ottobre 2022.

Ispirata a eventi veri e basata sull’articolo di The Cut di Reeves Wiedeman, la serie racconta la storia di Dean e Nora Brannock (basata sui veri Derek e Maria Broaddus) che hanno appena acquistato la casa dei loro sogni al 657 Boulevard nell’idilliaco sobborgo di Westfield , New Jersey.

Non molto tempo dopo essersi trasferiti, tuttavia, i Brannocks iniziano rapidamente a rendersi conto che il tranquillo quartiere potrebbe non essere così accogliente come pensavano all’inizio, poiché i loro vicini eccentrici e ficcanaso si sono messi a farli sentire degli estranei.

La situazione prende una svolta allarmante in peggio quando iniziano a ricevere lettere minacciose da un individuo anonimo che si fa chiamare “The Watcher” e la famiglia inizia a temere per la loro sicurezza.

Cosa è successo a Derek e Maria Broaddus?

Come mostrato nella serie, il caso reale di The Watcher si è trasformato in un incubo vivente per Derek e Maria Broaddus dopo che hanno acquistato la casa dei loro sogni per $ 1,3 milioni nel 2014.

Secondo l’articolo di The Cut che descrive in dettaglio il calvario, la coppia ha iniziato a temere per la loro sicurezza e soprattutto per quella dei loro figli dopo aver ricevuto le prime lettere da The Watcher ed entro sei mesi dall’acquisto della casa, la coppia ha rimesso la proprietà sul mercato.

Tuttavia, tutti i potenziali acquirenti sono stati rimandati dal completare l’accordo quando sono state mostrate loro le lettere che i Broadduses avevano ricevuto.

Un anno dopo, nel 2015, la coppia ha intentato una causa contro i precedenti proprietari della casa poiché presumibilmente non avevano rivelato di aver ricevuto anche una lettera inquietante da The Watcher prima di vendere la proprietà, ma la causa è stata respinta dal giudice, sebbene non prima che il caso guadagnasse l’attenzione dei media nazionali.

Nella primavera del 2016, 257 Boulevard è stato rimesso sul mercato, ma i Broadduses non sono riusciti a trovare ancora una volta un acquirente.

Derek e Maria hanno esplorato una serie di opzioni per aiutarli a vendere la casa, inclusa la potenziale vendita a uno sviluppatore che avrebbe abbattuto la vecchia casa a favore della costruzione di due proprietà più piccole sul lotto. Tuttavia, questo piano è stato respinto da un consiglio di pianificazione locale che includeva un certo numero di vicini dei Broadduses.

Dopo aver affittato la casa per diversi anni, la coppia è riuscita a vendere il 657 Boulevard nel 2019 per $ 959.000, quasi $ 400.000 in meno rispetto a quanto originariamente pagato per la proprietà.

Dove sono adesso Derek e Maria Broaddus?

Secondo quanto riferito, Derek e Maria Broaddus vivono ancora a Westfield, nel New Jersey, la stessa città in cui è avvenuta la loro prova.

Come riportato nell’articolo di The Cut, i Broadduses hanno preso in prestito denaro dai membri della famiglia in modo che potessero acquistare una seconda casa a Westfield nel 2016.

Ma secondo quanto riferito hanno utilizzato una LLC (società a responsabilità limitata) per acquistare la proprietà per mantenere la posizione privata in modo che l’anonimo Watcher non potesse rintracciarli nella loro nuova casa.

The Watcher è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio giovedì 13 ottobre 2022.

