Dove sono ora 22 anni dopo

Sono passati 22 anni da allora Fidanzate ha debuttato per la prima volta su UPN e molti dei suoi membri del cast appaiono ancora su schermi televisivi e cinematografici settimanali.

La serie è incentrata su un gruppo di migliori amici che cercano di orientarsi tra amicizie, carriere e vite amorose. Lo spettacolo è iconico perché era una sitcom creata da una donna nera con quattro protagoniste nere. Lo spettacolo è andato in onda per otto stagioni ed è stato uno degli spettacoli che è stato in grado di sopravvivere quando UPN è diventato The CW.

Uno dei temi comuni di ogni stagione era l’importanza dell’amicizia e di come essere un amico migliore essendo onesto, rispettando i reciproci confini e supportando i propri amici nei momenti difficili e nei momenti belli. Il cast di Fidanzate ha potuto fare una mini-riunione nello show televisivo Nerastro nel 2019 in un episodio intitolato “Feminisn’t”.

Cast di fidanzate

La maggior parte del cast è impegnata con lavori di recitazione e molti sono attivi sui social media. Ma nel caso in cui non fossi stato aggiornato sulle loro carriere, abbiamo condiviso un elenco di dove il Fidanzate il cast è ora.

Tracee Ellis Ross nel ruolo di Joan Clayton

Sei anni dopo Fidanzate è stato cancellato, Tracee Ellis Ross ha preso il comando di un’altra significativa serie televisiva, la sitcom della ABC Nerastro. Il personaggio della dottoressa Rainbow “Bow” Johnson è diventata una delle più grandi mamme televisive dell’ultimo decennio e il personaggio ha fatto guadagnare a Tracee Ellis Ross un Golden Globe e quattro nomination agli Emmy, oltre all’opportunità di dirigere e produrre molti film diversi. progetti.

Tracee Ellis Ross è accreditato come co-creatore dello spin-off Misto. Più di recente, ha recitato come cantante R&B nel dramma musicale La nota alta.

Golden Brooks come Maya Wilkes

Da allora Golden Brooks ha lavorato nel cinema e in televisione Fidanzate si è conclusa nel 2008. Ha ruoli ricorrenti in Hart di Dixie nel 2012 e nel 2013 ed era nello show Discorso schietto nel 2015 e nel 2016. Nel 2019, Brooks ha recitato nella miniserie thriller Io sono la notte nei panni della madre adottiva di Fauna, la misteriosa ragazza al centro della trama. Anche Golden Brooks ha recitato nei film Baciami per Natale nel 2020 e Monete per sempre nel 2021.

Jill Marie Jones nel ruolo di Toni Childs-Garrett

A seguire gli anni dopo Fidanzate Alla fine, Jill Marie Jones ha ottenuto un paio di ruoli ricorrenti in televisione, prima come Cynthia Irving Sleepy Hollowpoi come Amanda Fisher Ash contro Evil Dead. Nel 2018 è apparsa nel dramma Monogamia come star e produttore esecutivo e ha fatto il film Boh! E nel 2021 è apparsa nel film Affascinare i cuori degli uomini.

Persia White nel ruolo di Lynn Searcy

Persia White nei panni di Lynn, è stato uno dei personaggi più amati Fidanzate a causa di quanto fosse spensierato il suo personaggio. White ha anche recitato nello show televisivo Il I diari del vampiro, dove interpretava Abby Bennett, la madre della potente strega Bonnie. Persia White ha anche potuto incontrare suo marito, la co-protagonista Joseph Morgan, durante le riprese dello show. Persia White ha recentemente recitato in due film di Natale nel 2017, Mi manchi questo Natale e Non puoi combattere il Natale.

Keesha Sharp nel ruolo di Monica Charles Brooks

Keesha Sharp non ha rallentato la sua carriera di attrice negli ultimi dieci anni perché è apparsa in molti film e serie televisive. Sharp ha trascorso tre stagioni nella sitcom della TBS Siamo arrivati?poi è apparso nello show American Crime Story: Il popolo contro OJ Simpson. Nello stesso anno, ha iniziato a lavorare come una serie regolare nel film drammatico Arma letaleche è andata in onda per tre stagioni fino al 2019. Più di recente, è stata vista in ruoli ricorrenti in film drammatici come La buona battaglia e Impero e recentemente è stato annunciato per Power Book 2 Fantasma stagione 3 sulla rete Starz.

Reggie Hayes nel ruolo di William Dent

Reggie Hayes ha avuto una carriera più tranquilla rispetto ai suoi colleghi co-protagonisti, parlando principalmente in ruoli minori durante tutto l’anno. Dal 2013 al 2014 ha avuto un ruolo ricorrente Hart di Dixie. All’inizio del 2022, Reggie Hayes è apparso nello show Abate Elementare come Sovrintendente Collins.

Khalil Kain nel ruolo di Darnell Wilkes

Khalil Kain ha assunto il ruolo di Darnell da Flex Alexander a partire dalla seconda stagione e dalla fine di Fidanzate. È noto principalmente per il ruolo di Raheem Porter nel film classico Succo, ma nel corso degli anni è apparso in Fidanzate, sangue blu, persona di interesse, elementaree lo spettacolo FBI nel 2021.

