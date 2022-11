Dove sono oggi Todd Hoffman e John Leonard?

Pepsi, dov’è il mio jet? su Netflix racconta la storia del tentativo di John Leonard e Todd Hoffman di affrontare la Pepsi dopo aver affermato che uno spot pubblicitario offriva un jet Harrier come premio promozionale da ritirare e riscattare.

Nella facoltà di giurisprudenza, alcuni casi sono noti perché invocano importanti questioni legali e stimolano conversazioni in corso tra gli studenti. Brown v. Board of Education e Marbury contro Madison prima mi viene in mente. Altri casi si fanno strada nella tradizione della scuola di legge a causa dei fatti peculiari o unici che uniscono le parti.

Il mio caso preferito alla scuola di legge era Leonard contro PepsiCo e la nuova serie di documentari di Netflix Pepsi, dov’è il mio jet? racconta la storia di questa straordinaria causa.

Cos’è Pepsi, dov’è il mio jet? Di?

Coinvolta nelle guerre della Cola, la Pepsi aveva bisogno di fare colpo per competere con la Coca-Cola. Aveva versato tonnellate di denaro in pubblicità aggressive che presentavano celebrità, modelle e altre figure culturali per attirare una generazione più giovane di amanti della soda.

Per incentivare ancora di più il consumo di soda, Pepsi ha presentato una nuova campagna che ha permesso ai consumatori di raccogliere punti con ogni acquisto di Pepsi e scambiare quei punti con merce di marca. In uno spot pubblicitario che promuove questo nuovo programma, viene mostrato un adolescente che indossa vari prodotti Pepsi. I punti corrispondenti per ogni elemento sono mostrati in tutto.

Alla fine, tuttavia, l’adolescente viene mostrato mentre atterra su un jet Harrier vicino alla sua scuola. Sette milioni di flash sullo schermo denotano i punti necessari per riscattare il jet, senza alcun linguaggio che indichi che si tratta di uno scherzo né alcun disclaimer da confermare.

Un giovane di nome John Leonard ha visto questa pubblicità e voleva quel jet. Ha collaborato con Todd Hoffman, un uomo d’affari più anziano, per escogitare un piano per acquistare abbastanza Pepsi da scambiarla con il jet.

Una volta acquisiti i punti richiesti, Pepsi ha combattuto contro i due fino alla corte federale. Lungo la strada, l’avvocato Michael Avenatti, un tempo superstar e ora incarcerato, si unisce per lanciare un blitz mediatico contro la Pepsi.

Il tribunale distrettuale alla fine ha stabilito che lo spot non costituiva un’offerta genuina perché era disseminato di barzellette e iperboli dappertutto. Ma Leonardo v. PepsiCo continua ad essere uno dei casi più dibattuti della scuola di legge.

Dove sono oggi John Leonard e Todd Hoffman?

La coppia alla fine ha perso in tribunale dopo aver rinunciato all’offerta di transazione della Pepsi, ma sono rimasti vicini. Inizialmente si sono incontrati durante una spedizione alpinistica in Alaska e da allora hanno continuato a scalare.

Oggi John Leonard è un ranger del parco che vive in Alaska. E continua a condividere la sua storia su come è andato in punta di piedi con una delle più grandi società d’America. Todd Hoffman era stato un uomo d’affari di successo, coinvolto in iniziative che spaziavano dai settori automobilistico a quello immobiliare. È sopravvissuto a un episodio di cancro al cervello nei primi anni ’90 e ha affrontato un altro straziante attacco di cancro nel 2021. Tuttavia, queste sfide non gli hanno impedito di arrampicare.

John e Todd non hanno mai avuto il loro jet, ma il loro divertente candore su questa folle prova fa desiderare agli spettatori di aver avuto successo.