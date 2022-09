Dove sono adesso Lori Vallow e Chad Daybell dopo I peccati di nostra madre?

Netflix è diventata la casa in buona fede di documentari sul vero crimine con artisti del calibro di Making a Murderer, Night Stalker e Tiger King, tutte serie da non perdere negli ultimi anni.

L’ultima voce nella libreria del vero crimine di Netflix è Sins of Our Mother, che racconta la storia di Lori Vallow Daybell e suo marito Chad Daybell dopo la scomparsa dei loro due figli.

Sins of Our Mother ha suscitato molte domande da parte degli spettatori sin dalla sua uscita e molti sono stati lasciati a chiedere dove siano ora Lori e suo marito Chad.

Peccati del caso di nostra madre esplorato

Sins of Our Mother è arrivato su Netflix mercoledì 15 settembre 2022.

La serie di tre episodi racconta la storia di Lori e la scomparsa dei suoi due figli, Tylee Ryan e JJ Vallow, nel 2019.

Tylee, che era la figlia biologica di 16 anni di Lori con il suo ex marito Joseph Ryan, è stata vista l’ultima volta l’8 settembre 2019, dopo che lei e la sua famiglia hanno visitato il Parco Nazionale di Yellowstone, secondo USA Today.

Più tardi quel mese, Joshua Jackson “JJ” Vallow, sette anni, che Lori e il suo defunto ex marito Charles Vallow avevano adottato, è stato visto l’ultima volta alla Kennedy Elementary School di Rexburg nell’Idaho il 23 settembre prima che sua madre chiamasse la scuola per annullare l’iscrizione lui, affermando che in futuro sarebbe stato istruito a casa in base ai rapporti di KSL News.

Nel novembre 2019, dopo che sono iniziate a crescere le preoccupazioni su dove si trovassero e sul benessere dei bambini, la polizia ha interrogato Lori e il suo nuovo marito Chad e hanno affermato che JJ si trovava con la famiglia in Arizona.

Sono stati suonati campanelli d’allarme quando la polizia ha contattato il suddetto parente e gli è stato detto che JJ non sarebbe rimasto lì mentre Lori e Chad hanno improvvisamente lasciato le loro case a Rexburg, nell’Idaho.

Nel febbraio 2020, Lori è stata arrestata alle Hawaii e accusata di diserzione e mancato mantenimento dei suoi figli a carico.

Tuttavia, il caso ha preso una svolta sinistra quando i resti di Tylee e JJ sono stati scoperti a casa di Chad nel giugno 2020 secondo East Idaho News.

I molti strati di questo caso sono ulteriormente complicati poiché sia ​​gli ex coniugi di Lori che Chad, Charles Vallow e Tammy Daybell, sono morti poco prima di sposarsi nel novembre 2019.

I peccati di nostra madre © Netflix

Dov’è Lori Vallow Daybell adesso?

A partire da settembre 2022, Lori è sotto la custodia dello sceriffo della contea di Fremont nell’Idaho ed è in attesa di essere processata con l’accusa di omicidio di primo grado e cospirazione per commettere omicidio.

Dopo il suo arresto nel 2020 alle Hawaii, Vallow Daybell è stata estradata in Idaho ed è stata incarcerata nella prigione della contea di Madison in attesa del processo.

Nel maggio 2021, le accuse di Lori sono state cambiate in tre conteggi di omicidio per la morte di Tylee Ryan, JJ Vallow e l’ex fidanzata di Chad, Tammy Daybell, morta appena due settimane prima che Lori e Chad si sposassero il 5 novembre 2019.

Tuttavia, nello stesso mese, Lori è stata ritenuta non idonea a essere processata da un giudice dell’Idaho secondo ABC News ed è stata trasferita in una struttura di salute mentale nello stato in cui è rimasta fino all’aprile 2022 dopo essere stata ritenuta competente per essere processata.

I peccati di nostra madre © Netflix

Dov’è Chad Daybell adesso?

Come sua moglie, anche Chad è incarcerato nell’Idaho mentre attende il processo imminente.

Dopo la scoperta dei resti di Tylee e JJ nel giugno 2020, il Ciad è stato arrestato dalla polizia dell’Idaho e da allora è stato incarcerato.

Sia Lori che Chad si sono dichiarati non colpevoli delle accuse di omicidio che devono affrontare. Devono essere processati insieme e il loro processo è attualmente programmato per iniziare il 9 gennaio 2023 e durare 10 settimane.

Nel maggio 2022, KSL News ha riferito che i pubblici ministeri chiederanno la pena di morte se Lori e Chad fossero stati giudicati colpevoli.

I peccati di nostra madre © Netflix

Sins of Our Mother è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio mercoledì 14 settembre 2022.

