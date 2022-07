Dove si svolge Virgin River? La città è reale?

Una delle qualità più interessanti di Virgin River è la sua ambientazione, che pubblicizza lo spettacolo come un rifugio dal mondo reale nonostante tutto il dramma che c’è laggiù.

Poiché molti fan sono curiosi di sapere se possono visitare Virgin River, riveliamo dove si svolge lo spettacolo nella narrazione, dove è stato girato e se la città esiste davvero.

Sviluppato da Sue Tenney per Netflix e basato sui romanzi omonimi di Robyn Carr, Virgin River segue Mel che si trasferisce nella remota cittadina del nord della California per iniziare una nuova vita, con Alexandra Breckenridge, Martin Henderson, Colin Lawrence, Jenny Cooper e altro.

Dove si svolge Virgin River?

Virgin River si svolge nella città titolare situata nel nord della California, come confermato da molti personaggi dello show.

Nonostante la posizione precisa di Virgin River rimanga sconosciuta nello spettacolo, Fanside ha condiviso che molti fan credono che la città si trovi nella parte alta dello stato.

Dal momento che Mel si è originariamente trasferito a Virgin River da Los Angeles, ha perfettamente senso che questa sia la location dello spettacolo.

La città è reale?

No, purtroppo Virgin River non è una vera città su nessuna mappa. Il più vicino è il fiume Virgin nello Utah vicino al fiume Colorado.

Dal momento che Virgin River è stato girato nella Columbia Britannica, in Canada, nella serie si trovano molte località della zona, offrendo ai fan una vacanza perfetta da soddisfare.

L’esterno del bar di Jack si trova al Watershed Grill di Brackendale, appena a nord di Vancouver, e la baita di Mel’s è in realtà la casa del custode del Murdo Frazer Park in Canada.

Guida agli episodi della quarta stagione di Virgin River

Virgin River Stagione 4 ha 12 episodi nella sua attuale corsa su Netflix.

Ogni puntata dura dai 40 ai 48 minuti e tutti gli episodi sono usciti contemporaneamente il 20 luglio 2022.

La stagione 5 è già stata confermata da Netflix, che darà ai fan qualcosa da aspettarsi una volta che i titoli di coda arriveranno alla stagione 4.

Di seguito, abbiamo delineato una guida agli episodi per aiutarti a navigare nel tuo binge-watch:

Episodio 1: Sii il mio tesoro

Episodio 2: Il padre sa meglio…?

Episodio 3: Alla griglia

Episodio 4: Serio come un…

Episodio 5: Primo Maggio

Episodio 6: Tutto è giusto…

Episodio 7: Altrimenti impegnato

Episodio 8: Parla con me

Episodio 9: Bombe

Episodio 10: Fuoco e pioggia

Episodio 11: Di nuovo

Episodio 12: Il lungo addio

Virgin River è ora in streaming su Netflix.

