Dove si svolge Falling For Christmas di Netflix?

Netflix ha fatto un regalo anticipato ai fan di Lindsay Lohan per gentile concessione di Falling For Christmas, una commedia romantica festosa arrivata sulla piattaforma giovedì 10 novembre 2022. Diretta da Janeen Damian, interpreta Sierra Belmont, un’ereditiera recentemente fidanzata che soffre di amnesia dopo un incidente sugli sci.

Quando riprende conoscenza, è affidata alle cure del proprietario di un lodge e di sua figlia mentre si preparano per le vacanze.

Naturalmente, il pubblico conoscerà Lindsay da film come The Parent Trap, Mean Girls e Freaky Friday. È passato così tanto tempo da quando gli spettatori l’hanno vista in un film importante, quindi è un vero piacere vederla divertirsi così tanto nel ruolo centrale.

Sebbene l’attrice possa essere familiare, l’ambientazione del film potrebbe non esserlo. Con questo in mente, dove si svolge Falling For Christmas?

Dove si svolge Falling For Christmas?

Falling For Christmas si svolge in una stazione sciistica nella città di Summit Springs, che è, sfortunatamente, un luogo immaginario che è stato evocato per il film.

La maggior parte delle sequenze è ambientata al Belmont Summit Resort e al North Star Lodge, dove inizia a sbocciare una relazione tra Sierra e l’interesse amoroso Jake Russell (interpretato da Chord Overstreet).

D’altra parte, The Cinemaholic riferisce che il film è stato girato nello Utah, negli Stati Uniti, in più luoghi sia a Salt Lake City che a Park City.

Coloro che desiderano cercare il lussuoso lodge che fa da sfondo alla storia d’amore possono trovarlo allo Stein Eriksen Lodge Deer Valley al 7700 Stein Way a Park City; puoi visitare il sito Web per l’hotel e la destinazione termale di alto livello qui.

“Ho adorato il fatto che fosse una sceneggiatura stagionale di Natale”

Lindsay ha recentemente parlato con Netflix e ha parlato del suo amore per il genere:

“Ho adorato che fosse una commedia romantica. Penso che sia stata la prima cosa. E ho adorato il fatto che fosse una sceneggiatura stagionale di Natale. È stato davvero eccitante per me perché non avevo mai fatto un film per le vacanze prima… ero più interessato a una commedia romantica. Era proprio lì che si trovava la mia testa”.

Ha aggiunto: “Volevo tornare prima dopo così tanto tempo trascorsi con una commedia romantica. E mi mancava vederli in TV… Penso che abbiamo bisogno di film edificanti da guardare, e volevo davvero riportarli alle persone e nelle loro case”.

Falling For Christmas è ora in streaming su Netflix.

