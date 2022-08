Dove si svolge Echoes? (Il monte Echo è un posto reale?)

Hai iniziato a guardare? Echi su Netflix? La nuova serie thriller di sette episodi presenta Michelle Monaghan nel ruolo principale di una coppia di sorelle gemelle identiche che si scambiano regolarmente vite. Ma quando una delle sorelle scompare, l’altra viene catapultata in un pericoloso mistero.

Mentre guardi lo spettacolo, gran parte del quale si svolge nei boschi e in una fattoria, potresti chiederti se i luoghi descritti siano reali o se siano stati creati appositamente per questo thriller immaginario.

Oltre a Monaghan, la serie vede nel cast anche Matt Bomer, Karen Robinson, Ali Stroker, Victor O’Neill e Daniel Sunjata. È certo che ti farà indovinare dall’inizio alla fine.

Dove si svolge Echoes?

La maggioranza di Echi si svolge a Mount Echo in Virginia. È lì che Gina e Leni sono cresciute e dove Leni e Jack continuano a vivere in un allevamento di cavalli. Anche il padre di Gina e Leni, Victor, rimase a Mount Echo con l’altra sorella Claudia.

Parti dello spettacolo si svolgono anche a Los Angeles, in California, dove Gina si è trasferita con suo marito Charlie.

Il Monte Echo è un luogo reale?

C’è una piccola comunità non incorporata chiamata Mount Echo nel West Virginia, ma non sembra essere lo stesso luogo della città immaginaria in cui è ambientato lo spettacolo. Nello spettacolo, Mount Echo si trova in Virginia, non in West Virginia.

Dove è stato girato Echoes?

Secondo un rapporto di Quotidiano di Port City, le riprese dello spettacolo si sono svolte a Wilmington, nella Carolina del Nord. Wilmington è un luogo popolare per progetti cinematografici e televisivi, soprattutto se hanno un ambiente più rurale. L’area si trova nella regione di Cape Fear e vicino a spiagge come Carolina e Kure.

Hai guardato Echi già su Netflix? Cosa ne pensi della serie? Facci sapere i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.