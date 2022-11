Dove seguire il cast su Instagram, TikTok

Nel 2004, MTV ha presentato in anteprima la serie di realtà Laguna Beach: la vera contea di Orange, che ha seguito un gruppo di adolescenti della California meridionale con un dramma interconnesso. La serie è stata una risposta al dramma per adolescenti di successo della Fox L’OC ed è diventato un fenomeno di cultura pop a sé stante.

Laguna Beach ha contribuito a lanciare le carriere di Lauren Conrad e Kristin Cavallari, ognuna delle quali ha recitato nello spinoff Le colline e ha costruito imperi della moda e dello stile di vita. La serie ha anche lanciato la carriera di attore di Stephen Colletti, che in seguito ha recitato in Una collina dell’albero.

Ma cosa ne è stato degli altri membri del cast? Chi è sposato, chi ha figli e chi si è trasferito da Laguna Beach? Si parlano ancora? Tutti questi dettagli possono essere trovati sulle loro pagine di social media, che sono piene di aggiornamenti e foto.

Dove seguire il cast di Laguna Beach ora

Mentre Lauren Conrad è recentemente tornata a casa a Laguna dopo aver vissuto a Los Angeles per anni, molti dei suoi vecchi compagni di liceo si sono trasferiti in tutto il paese, da New York City a Nashville in Texas. E avvicinandosi alla riunione ventennale del liceo, la maggior parte di loro sono tutti genitori.

Prima della rinascita della serie su Netflix, Conrad si è seduto per la prima volta con Colletti e Cavallari nel loro podcast, Dear Media’s Ritorno in spiaggia, per una riunione da prima pagina. Non c’è cattivo sangue tra nessuno, e alcuni membri del cast si augurano persino buoni compleanni e documentano le loro riunioni su Instagram. Ti colpirà proprio nelle sensazioni nostalgiche!

Ecco il cast completo di Laguna Beach stagioni 1 e 2 e dove seguirle su Twitter, Instagram e/o TikTok:

Assicurati di raggiungere il cast di Laguna Beach sui social mentre guardi le prime due stagioni del reality di MTV su Netflix.