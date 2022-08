Dove seguire gli attori su Instagram

BridgertonLa seconda stagione è stata un enorme successo e la terza stagione è altrettanto attesissima. Forse di più a questo punto. Questo perché finalmente vedremo svolgersi la storia d’amore di Colin e Penelope!

La povera Penelope desiderava Colin da così tanto tempo, e non è mai stato più saggio. Ma sulla base della sinossi ufficiale della terza stagione, sembra che questo fratello Bridgerton stia finalmente realizzando i suoi veri sentimenti per il suo amico sempre solidale.

Mentre aspettiamo con impazienza che la nuova stagione cada, è sicuramente di aiuto seguire il cast sui social media. Forniscono aggiornamenti e look dietro le quinte che placano la nostra curiosità fino all’arrivo della nuova stagione!

Dove seguire il cast di Bridgerton su Instagram

Gli incontri d’amore perfetti

La storia di Bridgerton è incredibile, ma è stato grazie a Phoebe Dynevor e al talento di Regé-Jean Page che ha dato vita alla storia e ci ha fatto bruciare tutti per il successo di Netflix. Page non ha ripreso il ruolo di Simon Basset e sembra che non sia interessato a tornare. Mentre Dynevor ha fatto alcune apparizioni come ospite nella seconda stagione.

Ad ogni modo, vorrai stare al passo con le stelle per seguirle mentre perseguono nuove imprese. Ci piace supportare gli attori anche negli altri loro progetti!

Profili Instagram: Phoebe Dynevor a @phoebedynevor e Regé-Jean Page a @regejean.

La chimica tra Jonathan Bailey e Simone Ashley era fuori scala! I fan di Jane Austen hanno ricevuto una sorpresa poiché l’intera storia d’amore di Anthony Bridgerton e Kate Sharma è stata molto lenta. Troppo a volte secondo me! Ma la coppia è arrivata alla fine, e ora continueremo a vedere la loro storia svolgersi nella terza stagione!

Troverai molte foto di Bailey che abbellisce le copertine di più riviste sul suo profilo Instagram, con Ashley che è splendidamente vestita per più eventi.

Profili Instagram: Jonathan Bailey a @jbayleaf e Simone Ashley a @simoneasshley.

È giunto il momento per la storia di Colin Bridgerton e Penelope Featherington, e non vediamo l’ora! La povera Penelope ha cercato di essere di supporto e di mostrargli quanto le importa, ma Colin non l’ha visto. Ma nella terza stagione, sembra che finalmente lo farà. La nostra autrice preferita ha davanti una stagione emozionante, sia in termini di trovare un marito che del suo importante lavoro come Lady Whistledown.

I due attori condividono molti fantastici scatti dal set, oltre alle proprie foto personali.

Profili Instagram: Luke Newton a @lukenewtonuk e Nicola Coughlan a @nicolacoughlan

I Bridgerton

Il ruolo di Francesca Bridgerton è stato interpretato dall’attrice Ruby Stokes. Tuttavia, andando nella stagione 3, il ruolo è stato rifuso e ora Hannah Dodd prenderà il sopravvento. Stokes ha avuto conflitti di programmazione per le riprese di Netflix Lockwood & Co.

Mentre lei non c’è Bridgerton più, questo non significa che non la sosterremo. E ora possiamo dare il benvenuto a una nuova attrice nella serie!

Profili Instagram: Ruby Stokes a @rubystokess e Hannah Dodd a @hannahfkdodd.

Ci sono anche un paio di altri fratelli Bridgerton che sono su Instagram:

I Featherington

Sono sicuro che Lady Portia e Prudence reciteranno sicuramente in ruoli più importanti Bridgerton la terza stagione, poiché la prossima storia ora si concentra su Penelope. Conosciamo già molto bene la famiglia e probabilmente impareremo ancora di più su di loro.

Polly Walker interpreta la calcolatrice e intelligente Lady Portia Featherington e può essere trovata su @officialpollywalker.

Bessie Carter interpreta la non così simpatica sorella Prudence Featherington e può essere trovata su @missbessb.

Ben Miller ha interpretato il padre di Penelope, Archibald Featherington, e può essere trovato su @actualbenmiller.

Rupert Young ha interpretato il ruolo del cugino Jack Featherington nella seconda stagione e può essere trovato su @rupertyoung.

Ruby Barker ha interpretato Marina Thompson e può essere trovata su @rubybarker. Si spera che vederla nella seconda stagione permetterà a Colin di andare finalmente avanti.

La regina e Lady Danbury

Sono entusiasta di vedere cosa c’è in serbo per Queen Charlotte e Lady Danbury della migliore amica. Chi sarà il prossimo diamante della regina e cosa terrà impegnata Lady Danbury in questa stagione?

Gli Sharma

Charithra Chandran ha davvero brillato nei panni di Edwina Sharma nella seconda stagione e può essere trovata su @charithra17.

Shelley Conn ha interpretato il ruolo di Lady Mary Sharma e può essere trovata su @theshelleyconn.

Il narratore

L’adorabile Julie Andrews, che presta la sua voce per narrare la serie nei panni di Lady Whistledown, può essere trovata su @julieandrews.

Nuovi membri del cast

Nella stagione 3, tre nuovi personaggi si uniranno alla tonnellata. Daniel Francis nei panni di Marcus Anderson, Sam Phillips nei panni di Lord Debling e James Phoon nei panni di Harry Dankworth saranno inseriti nella serie dell’era Regency.

Il ton e la società inglese

Resta sintonizzato su Netflix Life mentre ti portiamo gli aggiornamenti Bridgerton stagione 3!