Dove seguire gli attori su Instagram

fiume vergine. (Da sinistra a destra) Alexandra Breckenridge nei panni di Mel Monroe, Martin Henderson nei panni di Jack Sheridan nell’episodio 406 di Virgin River. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

fiume vergine è senza dubbio una delle migliori serie drammatiche romantiche in streaming su Netflix. Finora sono state rilasciate quattro stagioni sullo streamer, con una quinta stagione in arrivo. Produzione in corso fiume vergine la stagione 5 è attualmente in corso e i fan stanno aspettando pazientemente il giorno in cui si conclude.

A partire dal 19 agosto, la quinta stagione dovrebbe concludere la produzione il 10 novembre. Al termine della produzione, lo spettacolo dovrebbe entrare immediatamente in post-produzione, il che può essere un processo lungo. Per ora, stiamo esaminando un rilascio a maggio o giugno 2023. Ma ricorda che una data di rilascio ufficiale non è stata ancora annunciata per fiume vergine stagione 5. Queste sono solo previsioni.

Il gioco dell’attesa può essere snervante, ma se ti concentri su qualcos’altro, il tempo volerà via. Onestamente, dovresti controllare il fiume vergine trasmetti account sui social media perché ti terranno aggiornato su tutte le cose fiume verginein particolare le informazioni sulla stagione 5.

Il posto migliore per seguire il cast è Instagram, dove pubblicano foto e video dietro le quinte dal set. Fortunatamente per te, abbiamo le maniglie Instagram del cast e le abbiamo condivise di seguito!

Virgin River su Instagram

Abbiamo deciso di condividere gli account Instagram del fiume vergine cast principale della stagione 4 poiché questa è l’ultima stagione. Ovviamente, abbiamo iniziato con la protagonista dello show, Alexandra Breckenridge.

fiume vergine le stagioni 1-4 sono ora in streaming solo su Netflix.