Dove seguire gli attori su Instagram

Ci sono 14 stagioni di Heartland attualmente in streaming su Netflix. Purtroppo, passerà un po’ di tempo prima che lo streamer riceva la quindicesima stagione poiché è in streaming esclusivamente su UP Faith & Family per un periodo fisso. Tuttavia, la buona notizia è che il cast ha tenuto aggiornati i fan sul processo di produzione della prossima sedicesima stagione attraverso i loro account sui social media. In verità, offre a noi abbonati Netflix negli Stati Uniti qualcosa da aspettarsi.

Non abbiamo una data di uscita ufficiale di Netflix per Heartland stagione 15 ancora, ma si dice che arriverà su Netflix tra marzo e aprile 2023. Dopo aver visto la quattordicesima stagione più e più volte, siamo più che pronti per vedere Heartland stagione 15.

Il 1 giugno, la CBC lo ha annunciato Heartland la stagione 16 stava ufficialmente accadendo. La produzione è iniziata la settimana successiva con molti dei membri del cast che hanno pubblicato le loro foto sul set per la sedicesima stagione sulle loro pagine Instagram. Sembra che le riprese principali siano ancora in corso, ma non sappiamo quando finiranno. Tuttavia, Heartland la sedicesima stagione dovrebbe iniziare la messa in onda su CBC il 2 ottobre. Molto probabilmente passerà molto tempo prima che Netflix metta le mani sulla sedicesima stagione.

Se sei ficcanaso come noi e vuoi conoscere tutti i succosi dettagli sul dramma familiare, dovresti andare avanti e seguire il Heartland lanciare pagine Instagram. E non devi preoccuparti di trovare i loro account perché li abbiamo condivisi proprio qui sotto!

Il cast di Heartland su Instagram

Il cast è cambiato drasticamente nel corso delle stagioni, con alcuni membri che se ne sono andati e nuovi membri del cast si sono uniti. Abbiamo deciso di condividere il Heartland la stagione 15 lancia le pagine di Instagram poiché è l’ultima stagione ad essere rilasciata.

Heartland le stagioni 1-14 sono ora in streaming solo su Netflix!